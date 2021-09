Bodové hody měl Jakub Kuzďas, který dal tři branky a u zbylých tří asistoval. „Je to člověk na správním místě. Já ale nechci nikoho vyzdvihovat, hlavní je, že jsme vyhráli,“ dodal kouč vítězného celku.

„Je fakt, že jsme se střelecky hodně trápili,“ přiznal trenér nymburských hokejistů Pavel Bartoníček. „V plné nahotě se promítlo to, že jsme deset měsíců nehráli a netrénovali. Musíme tady brát tp, že máme tři body,“ potěšilo Bartoníčka.

Dvě třetiny se střelecky trápili, nakonec do toho šlápli naplno a vybojovali všechny body. Hokejisté týmu HC Nymburský Lev zdolali v prvním kole Krajské soutěže na své ledě mužstvo Zlonice o jediný gól. Vítězství trefil Lokajíček. V domácích barvách řádil neudržitelný Jakub Kuzďas, který byl u všech gólů. Tři dal sám, u dalších asistoval.

