Rok a den uběhl od chvíle, kdy Jaromíra Jágra sroloval u mantinelu tehdy havířovský útočník Marek Sikora a téměř mu ukončil už tak hodně dlouhou kariéru. V Kladně ale mnozí stále doufali, že se nejlepší český útočník všech dob přece jen vrátí, aby Rytířům pomohl zpátky do extraligy. V pondělí v Havířově se to konečně povedlo, po 366 dnech Jágr naskočil do ostrého zápasu. Jako na potvoru zrovna proti Havířovu, ale tentokrát končil vítězně, jeho Rytíři zvítězili 2:0. „Havířov do roka a do dne,“ smála se legenda.

Jaromír Jágr se po roce objevil na mistrovském ledě. Se svým Kladnem vyhrál v Havířově. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Už několikrát to na Jágrův návrat vypadalo. Na poslední chvíli se ale pokaždé něco přihodilo. Začalo to už v přípravě duelem s Litoměřicemi, pak přišla zranění na posledních trénincích před zápasem, nebo nemoc.



Teprve v Havířově se Jágr cítil konečně v pořádku a vedle navrátilce z Brna Tomáše Plekance vyrazil na led. „Na to, že hrál po takové době, hrál velmi dobře. Pomohl nám hlavně při přesilovkách, kde to bylo vidět nejvíc. S Tomášem (Plekancem) si to výborně dávali a byly z toho šance. Sice nepadl gól, ale hra byla velmi slušná. A jestli vydrží zdravý? Všichni věříme! Vydrží,“ měl jasno trenér Jindřich Lidický.



„Jsem hlavně rád, že jsem konečně mohl nastoupit. V mých letech není jednoduché jenom trénovat, navíc jsem dost přibral, mám 118 kilo. Musím něco shodit a i proto už nebylo nač čekat. Schází nám po dnešku už jen tři zápasy a začne play off, kde to bude jiný rachot,“ řekl Jágr po zápase.



Co se týká týmového výkonu, byl za tři body rád, protože do Havířova podle něj je těžká už jen cesta. „Na druhou stranu jsem jel vlakem z Prahy přímo do Havířova a paráda - za necelé čtyři hodiny jsem si na nádraží bral taxi a za pět minut byl na stadionu,“ chválil Jágr české dráhy.



Sám od svého výkonu ale podle svých slov záměrně nic neočekával, hlavně už potřeboval najet do zápasového tempa. „Což je docela těžké, protože mě hráči na tréninku respektují a nejdou do mě jako protivníci v zápase. Druhou věcí je zápasová rychlost, reakce a rozhodování, která se nedá natrénovat. Chtěl jsem i kvůli tomu nastoupit dříve, ale kvůli zraněním a nemoci jsem to bohužel musel odložit,“ vysvětloval Jágr s tím, že ostřeji nastoupil do úvodních střídání, ale pak cítil, že se zhoršoval hlavně jeho pohyb.



Vrátil se i ke střetu starému rok s Markem Sikorou. Ten už nyní vyčítá hlavně sobě. Prý si tehdy nechal zkrátit nože u bruslí, aby se mu lépe zatáčelo. „Nebyl jsem na to zvyklý a neměl stabilitu. Kde mě měl nůž držet, nedržel,“ popisoval a dodal: „Mně přece takový styl u mantinelu vždycky vyhovoval."