Kladenští poprvé nasadili nového amerického obránce Snuggeruda, ale vidět byli spíše jiní. Byl z toho dominantní výkon Rytířů v první desetiminutovce. Ti vrátili do první formace Kubíka místo Jágra a právě mladík byl v první části zásadní postavou. Dvě velké šance mu chytil výborný Brož a poté, když se Dukla zvedla a začala počítat poměrně velké šance, se v poslední minutě díky bombě Harkabuse ujala vedení. Všemu předcházel zbytečný faul Hajného a následný nekontrolovaný pád Kubíka, přes něhož Brízgala gólovou střelu neviděl.

Jihlava pak celkem v pohodě doklepla stále hůř hrající hosty ve druhé třetině. Zlom zápasu přišel hned v úvodu, kdy Plekanec nedal gól ani z téměř ideální pozice, aby následně vycvičili kladenskou obranu jihlavští junioři. Juda srazil obra Zacharčuka a V. Brož nenápadnou ranou změřil teploty Brízgalovi – 2:0. Když ve 2. Minutě v oslabení Hlava krosčekoval Fronka, dostali vojáci luxusní výhodu pět na tři a Dundáček, který se před týdnem vrátil z Poruby, ji využil pěknou střelou na 3:0.

Rytíři padli do zmaru. Ujel jim Čachotský a pak Skořepa, ten dokonce ve dvojnásobném oslabení. Že neskóroval, byla jen velká jihlavská smůla. A domácí litovali, protože v úvodu třetího dějství sami vrátili Rytíře do utkání. Chybou při vlastní přesilovce vyslali do sóla Hlavu a ten parádně snížil. Rychle poté ruský muromec Zacharčuk třeskutou bombou pokořil Brože podruhé a rázem byl zápas otevřený.

Vyrovnání obstarali v poslední době trápící se kladenské superstar. V přesilovce oprášili nacvičený signál, Plekanec našel na kruhu Jágra a ten prudce vyrovnal.

Rozhodnout pak mohly oba celky, krásnou akci předvedl třeba kladenský mladík Filip, ale nerozhodlo se ani v prodloužení, kde pro změnu sahal po gólu Račuk.

V nájezdech byla lepší Dukla. Její kanonýr Fronk dal gól už v první sérii, zatímco Rytíři se neprosadili ani jednou, byť Marosz byl blízko, napálil tyčku. Vše jistil v páté sérii Harkabus.

Dukla Jihlava – Rytíři Kladno 4:3 po nájezdech (1:0, 2:0, 0:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Harkabus (Zadražil, T. Černý) 25. V. Brož (Lichanec), 32. Dundáček (Fronk, Pekr), roz. náj. Fronk – 42. Hlava, 43. S. Zacharčuk, 52. Jágr (Plekanec, Kubík) Rozhodčí: Valenta, Marek – Zídek, Tvrdík. Vyloučení: 9:10. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Jihlava: Jan Brož – Dundáček, D. Kolář, T. Černý, Strejček, Bilčík, Eliáš, A. Dvořák – Čachotský, Skořepa, T. Havránek – Jiránek, Fronk, Illéš – Harkabus, Zadražil, Pekr – Vítězslav Brož, Lichanec, Juda.

Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Kehar, Snuggerud, Zacharčuk, Suchánek – Melka, Plekanec, Kubík – Guman, Marosz, Račuk – Bílek, Machač, Jágr – Hajný, Filip, Hlava.