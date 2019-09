/ROZHOVOR/ – Skoro vyprodaný zlínský stadion Luďka Čajky byl zvědavý mimo jiné i na výkon hvězdného Jaromíra Jágra. Ten domácí pořádně zlobil a po utkání byl vyhlášen hvězdou utkání. Byl ale také u zranění domácího brankáře Kašíka. „Chytal výborně,“ vysekl Jágr poklonu mladému brankáři Hufovi, který zasáhl do utkání až z pozice náhradníka.

Zlínští hokejisté (ve žlutých dresech) hostili v. 5 kole extraligy kladenské Rytíře. Na snímku Jaromír Jágr. | Foto: Deník / Libor Kopl

Jak moc cenné pro vás bylo vítězství ve Zlíně?

Samozřejmě to je velice cenné vítězství. Věděli jsme, že to tu bude těžké. Už jen ta cesta do Zlína je náročná. Zlín byl bez bodu, my měli jeden, takže jsme věděli, že to bude šestibodový zápas. Jsme rádi, že jsme ho uhráli, ale ještě šťastnější jsem za Denise (Godlu), že to zavřel a že jsme vyhráli.