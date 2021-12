Vtipkoval s ním i Jaromír Jágr, podle něj by televizní šéfové už neměli Kladno do přenosů vybírat. „Říkal to tak, protože o Vánocích patří do televize pohádky, a ne horory!“ narážel Plekanec v žertu na to, že Rytíři sice Litvínov porazili a utnuli šestizápasovou sérii porážek, ale výkon rozhodně excelentní nebyl. „Je to sice vzpruha, ale potřebovali bychom víc vzpruh. Přesto jsme rádi i za tuhle. Jsme ve fázi, kdy je pro nás každý bod důležitý, i když výkon nebyl nějak pohledný,“ povídal brzy čtyřicetiletý borec, který je i přes svůj věk pořád ve skvělé kondici a vypadá lépe než o leckterý o generaci mladší spoluhráč. „Pořád to od nás není ono. Musíme se zlepšit, jestli se chceme zachránit. Je to spousta věcí, ale jestli je nebudeme dělat co máme, budeme se dál plácat kde se plácáme,“ je jasné Plekancovi.

To na Jágrovi by moc neměnil. Reálně vidí, že ač je mu skoro padesát, Rytířům má pořád co nabídnout. Proti Litvínovu proměnil dvojnásobnou přesilovku a ve spolupráci s Plekancem pak připravili branku i pro Ladislava Zikmunda. „Jarda je pořád na ledě v některých věcech platný, hlavně je silný na puku. Je těžké ho odstavit, což ukázal při druhém gólu. Zbytek už je na nás,“ pousmál se kapitán Kladna, ale odmítá, že by samotná účast Jágra v zápase nalila týmu víc sebevědomí. „Na to takhle nekoukáme, to spíš asi soupeři, kteří si pořád budou Jágra na ledě hlídat a tím nám uvolní víc prostoru,“ myslí si Plekanec.

Hovořil také o velkém kladenském nešvaru, spoustě vyloučení. Ve druhé třetině nedali loučícímu se rozhodčímu Hodkovi (k rozlučce dostal zápas s JJ68) šanci neustále je posílat na trestnou. A to Plekanec na Hodka i křičel, byť to bylo vzájemné. „Bez tolika oslabení bychom měli víc šancí. Máme s tím problémy od začátku sezony a nárazově pořád. Navíc nám chybí spousta hráčů, taháme kluky z první ligy. Není to jednoduché,“ připomíná lídr absence hlavně Dotchina, Ticháčka či Donagheye.

Poslední Zlín se po předvánočním kole přiblížil Rytířům už na pouhé tři body, nyní je to pět. O tomhle sokovi však Plekanec mluvit tradičně nechtěl. „Musíte se zeptat jich, my koukáme spíš na sebe. Abychom sbírali body, zlepšovali se. Když to dělat budeme, tak to přijde a nějak to ukopeme. Ale jaký je bodový rozdíl mezi nimi a námi, na to ještě fakt chybí moc zápasů. Prostě to chvíli stahují, pak zase my odskočíme,“ uzavřel po delší době trochu spokojený Tomáš Plekanec.

