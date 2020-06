Debaty o hostování Jaromíra Jágra v některém extraligovém klubu sílí. Naposledy se objevily na čtvrteční tiskové konferenci konané při příležitosti prvního zasedání Národní rady pro sport, jíž se stal slavný kladenský hokejista součástí.

Hokejista Jaromír Jágr v kladenském domově seniorů. | Foto: Andrea Syblíková, Deník/Kateřina Nič Husárová

Jágr by v sezoně mohla hrát ve Spartě, ale nevyloučil ani jiné extraligové kluby. Jako majiteli hokejového Kladna by mu ale jeho hostování muselo dávat smysl a Rytířům užitek. „Podmínkou by bylo, že v nejdůležitější části sezony, tedy v play off, bych hrál jen za Kladno. Jakákoliv spolupráce s extraligovým klubem by tak končila v lednu," jasně prohlásil.