Podvanácté z devatenácti zápasů hokejové Krajské soutěže dokázali zvítězit borci Nymburka, tentokrát to bylo na ledě soupeře. Čtyři branky nastříleli rezervě Letňan a sami nedovolili protivníkovi ani jediný gól. Vítězně tak zakončili základní část, která má na programu ještě jedno kolo, v němž má Nymburk volno.

Letci Letňany B – Nymburk 0:4

Zápas byl na góly poněkud dietní. Skóre otevřel v první dvacetiminutovce hostující Petrtýl, kterého ve druhé periodě napodobil Protivný. Konečnou podobu skóre dali ve třetí třetině Šifta a Velechovský. Gólman Škubal puk za svá záda nepustil ani jednou.

„Bez hlavního trenéra na lavičce jsme to měli složité, já jsem musel hrát,“ uvedl Martin Turinský, hrající asistent kouče. „Nebylo to vůbec hezké utkání. Nám se nedařila rozehrávka, kombinace a naše koncovka byla naprosto tragická,“ přiznal Turinský.

Nymburské u týmu se střelecky nedaří už delší dobu. „Ale tentokrát to byl vrchol. Soupeř byl zralý na patnáct gólů. Co jsme nedali, to bylo hrozné. Ale soupeř měl také nějakou šanci. V první třetině to ještě šlo, ale od druhé části nám nešlo skoro nic, přizpůsobili jsme se hře soupeře. Radost máme samozřejmě ze tří bodů, ale výkon měl k radosti daleko,“ dodal Turinský.

Branky: 17. Petrtýl, 34. Protivný, 48. Šifta, 56. Velechovský. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:2.