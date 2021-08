Nejprve si veřejně postěžovala manželka brankáře Sparty Alexandra Saláka, dalším terčem se stal Jaromír Jágr. Slyšet jihočeský kotel, jak rasistickými urážkami nejhrubšího zrna trapně napadá Jágrovu přítelkyni, z toho se až zvedá žaludek.

Zvláštní je, že budějovický fanda nikdy nemíval problémy, patřil mezi klidnější. Mnohem hůř se v Čechách hostům dýchávalo v Plzni, na Spartě či třeba právě v Kladně. V posledních letech je vše jinak.

Nejde všechny házet do jednoho pytle, vždyť Jihočeši nedávno hostili členy fanklubů z celé republiky a akce byla hlavně o pohodě. Pak ale přijdou přípravné zápasy a je zle. Což o to, selsky se dá pobrat skandování proti bývalému budějovickému hráči Suchánkovi, o němž si domácí jednoduše myslí, že je zrádcem. Vyřídil si to sám: zatleskal jim a tím mnohé rozčílil. Mohl se trochu bránit. Jágrova přítelkyně nikoliv.

O rasismu se napsalo v poslední době moc a moc, a pokud to zkrátím, s tupostí některých jedinců naděláte málo. Ale budějovický klub tohle určitě dál trpět nemůže a nebude. Dokonce ani při přípravných zápasech ne.

V opačném případě musí zasáhnout svaz a APK. Jinak bude mít hokej za chvíli ostudu ještě horší než fotbalisté a fanoušci pražských „S“.