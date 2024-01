Nymburský hokejový klub hlásí třicet jedna nových posil, Ne, že by chtěl měnit kompletní kádr áčka, ale přesně tolik dětí přišlo na celorepublikovou akci Týden hokeje. Na nymburský led byla radost pohledět! Navíc tu vládla pohodová atmosféra.

Akce Týden hokeje na nymburském zimním stadionu | Video: HC Nymburský Lev

V rukou brusle, helmu, rukavice a za zády své první fanoušky - rodiče, prarodiče nebo i sourozence. „Já už se tak těším. Mami, pojď už mi obout ty brusle," povídal pětiletý chlapec, jednou možná hvězda HC Nymburský Lev.

Fakt, že někdo nemá doma brusle nebo helmu, rozhodně nevadil. V Nymburce se dá vše vypůjčit, o což se už hodinu před akcí postaral Pavel Malíček, člen nymburského vedení. Na recepci vítal rodiče a děti společně s dalšími činovníky výkonného výboru také předseda klubu Marek Peťura. „Tak co kluci, už se těšíte na led? Vydržte, už za chvíli se dočkáte," povídal budoucím hokejistům. „Já budu už za hodinu bruslit s ostatními hokejisty," odpovídal mu nadšený klučina, který stejně jako ostatní dostal uvítací dárečky s hokejovou tématikou.

Během chvíle už v šatně natěšeně přešlapovali v bruslích pětiletý Kuba a čtyřletý Karel. „Chodíme spolu v Nymburce do školky. Už se moc těšíme, až budeme bruslit," vykřikoval Kuba. „Určitě dáme góla," doplňoval ho Karel. No a vzápětí se šlo na led. V jedné třetině ledové plochy rodičům a dětem nabídli ukázku hokejového zápasu nedávní nováčci z první a druhé třídy, zbytek ledu patřil dětem, které si to přišly zkusit často i poprvé.

Okamžitě při vstupu na led se jich ujali licencovaní trenéři nymburského klubu a učili je první krůčky. „Některé děti si vzaly takzvanou hrazdičku, aby získaly jistotu a za její pomoci přejížděly kluziště. Postupem času se ale otrkaly a víc a víc hrazdiček zůstávalo postávat stranou u mantinelu," všiml si šéftrenér mládeže Jakub Kuzďas. Na střídačce pak opřeni o mantinel postávali rodiče a nadšeně přihlíželi, jaká se dětem dostává péče. Samozřejmostí byly první hokejové fotky. Ten den jich v Nymburce vznikly snad tisíce. A k tréninku se připojili i nymburští starší žáci, a tak pomocných rukou bylo pro tři desítky dětí dostatek. Třináctiletí kluci díky tomu zavzpomínali na svoje začátky.

Některé děti zvládly půl hodiny a některé i celý hodinový trénink. Třeba Honza, který stál na bruslích poprvé a dlouho po ledě kroužil s hrazdičkou, na konci tréninku pomůcku nepotřeboval. „Já už chci hrát hokej," vykřikoval na ostatní parťáky. „Určitě přijdeme v pátek znovu," slibovalo na konci tréninku mnoho dětí. Hokej je ve všech směrech pohltil.

Rodičům pak byli po skončení akce členové vedení k dispozici, a tak se dozvěděli odpovědi na všemožné otázky. Nejen to, že první rok rodiče neplatí klubové příspěvky a že výstroj si lze mohou půjčit. „Je tu rodinné prostředí, máme mnoho hodin na ledě navíc v těch nejlepších časech, což je naše výhoda proti ostatním klubům," řekl rodičům člen vedení Martin Kubík, který pro rodiče připravil prezentaci o tom, jak to v Nymburce na hokeji chodí.

Rodiče se dozvěděli i o plánované stavbě nové hokejové arény. „Plánovanou rekonstrukcí hokej v Nymburce svoji činnost rozhodně nepřeruší," řekl rodičům Kubík, který prozradil i časy dalších tréninků náborové skupiny: tedy v pondělí a ve středu v 17 hodin a v pátek v 15:45 hodin. Přivést svoje děti můžete prakticky kdykoliv.