Hokejové naděje kraje mají bronz

Střední Čechy - Krajské výběry hokejistů do patnácti let v uplynulém týdnu zápolily na západě Čech o titul v mládežnickém mistrovství republiky. Středočeská reprezentace našla během čtyřdenního programu v karlovarské KV Areně jediného přemožitele v sedmi zápasech a obsadila konečné třetí místo. Porážka s později stříbrným Libercem (3:7) poslala hráče ze srdce Čech na druhé místo skupiny a tedy do závěrečného boje o bronz.

Výběr středočeských hokejistů získal na MČR krajů bronz | Foto: Ronald hansel, Český juniorský hokej

V něm svěřenci trenérů Jiřího Zörklera a Vladimíra Kameše převálcovali Olomouc 7:1. Po nich na ledové ploše slavili už jen Pražané, kteří ve finále smázli Severočechy 5:0. „Je škoda, že systém byl nastaven tak jak byl, tedy bez semifinále. Nám se totiž nepovedl jediný zápas a kvůli tomu jsme přišli o naději na ještě lepší umístění. Ale být třetí ze čtrnácti krajů je přece fantastický úspěch,“ mínil mistr světa z roku 1985 Vladimír Kameš, který pomáhal boleslavskému Jiřímu Zörklerovi na střídačce. Hodně vidět byli Středočeši také v individuálních statistikách. Kladenský (původně berounský) útočník Matyáš Šapovaliv s deseti góly a devíti asistencemi suverénně ovládl kanadské bodování turnaje. „Je to výjimečný kluk, ale mluvit o jednotlivcích není úplně fér, protože jsme hráli srdcem a týmově, to je v hokeji základ. A skvělí byli i ostatní,“ řekl Kameš. Každopádně mužstvo držel brankář Jaňour, obrovským talentem je i obránce Alscher či trojice Hrabík, Gardoň nebo Bareš. Kromě Kladeňáků za sebe výrazně upozornil boleslavský Hruška bojovností a celoplošným hokejem. Také PZ pořádaly nábor. Děti střídaly na ledě Jágra Přečíst článek › Kromě nejpočetněji zastoupených Rytířů Kladno (9) dodaly další hráče BK Mladá Boleslav (6), PZ Kladno (4) a Kolín (1). Základ tvořili borci, které vychovávala osm let další legenda kladenského hokeje, Radek Gardoň. Dnes regionální trenér mladších kategorií svoje bývalé svěřence sledoval v hledišti. „Musím je pochválit, byli podle mě nejlepší ze všech týmů. Špatně se vyspali na zápas s Libercem, i to se bohužel stane,“ řekl Gardoň, který může právem na své bývalé svěřence pyšný. V Kladně tak silná generace naposledy vyrůstala před více než deseti roky a reprezentovali ji borci jako Voráček, Frolík, Pavelec nebo Tlustý. Jako samostatný turnaj se mistrovství této kategorie hraje každý lichý rok, v sudých se nejlepší mládežníci utkávají v rámci zimní olympiády. Tu nejbližší za rok přivítá rovněž Karlovarský kraj. Vampola fámu o konci v Kladně neřešil. Těší se na Budějovice Přečíst článek ›

Autor: Luboš Kurzweil, Rudolf Muzika