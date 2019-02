Hokejové derby bude mít náboj. Jde o třetí příčku tabulky

Nymburk – Jedno kolo před koncem základní části druhé ligy čeká hokejové příznivce pikantní souboj dvou nesmiřitelných soupeřů. Nymburk hostí Kolín. A to je vždycky na co se dívat, pro oba tábory je to lahůdka.

Jsou v laufu. Hokejisté Nymburka (v bílém) porazili doma Kobru Praha po prodloužení (5:4). Byla to jejich sedmá výhra v řadě. | Foto: Vlastimil Čech

A jde o dost. Motivací číslo jedna je vždy tohoto soka porazit. Nyní je zde motivace číslo dvě – tou je třetí příčka po základní části a tím pádem snazší soupeř. Tým z třetí pozice narazí v prvním kole play off na Klatovy, mužstvo ze čtvrtého místa na Sokolov. NED Hockey Nymburk – SC Kolín

41. kolo 2. ligy

sobota 23. 2. 2019

17 hodin

„Je jasné, že chceme jít ze třetího místa," říká trenér nymburského celku Pavel Bičiště. „Play off máme jisté, ale výhodnější pozici bychom brali. Navíc chceme soupeři vrátit porážku," uvedl Bičiště. Bilance v letošní sezoně? Zatím dva jedna pro kolínské Kozly. Ti vyhráli obě domácí střetnutí. Ale také Nymburk byl na svém ledě úspěšný. „Zatím domácí prostředí rozhoduje a doufám, že to bude platit i tentokrát," usmívá se trenér Nymburka. Ten má k dispozici všechny hráče, nikdo není zraněný ani nemocný. Takže do derby půjde v plné síle a odhodlaný. Proč také ne, poslední výkony a výsledky jsou více než dobré. „Kabina je v pohodě, takže máme chuť uspět. A také přijde zase více lidí," dodal Pavel Bičiště. Nymburk má nyní na třetí pozici 62 bodů, Kolín o jeden méně. V závěrečném kole má Nymburk volno a Kolín hraje doma s Jabloncem nad Nisou. Jen tři body tak zajistí domácím definitivní jistotu třetí příčky.

Autor: Vladimír Malinovský