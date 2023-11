Teprve druhou porážku v právě probíhajícím ročníku Krajské hokejové soutěže utrpěli borci Nymburka. Na ledě TNP Praha prohráli ve vyrovnaném utkání o dva góly. Domácí byli stále gólové napřed, hostující tým jen dotahoval, na body ale nedosáhl. Nymburk prohrál poprvé s Příbramí B, která vede s dvaatřiceti body tabulku skupiny B, Nymburk klesl na druhé místo právě za svého přemožitele, oba celky mají shodně dvacet sedm bodů.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - TNP Praha (5:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

TNP Praha – Nymburk 4:2

„Hrál se pěkný hokej, bylo to nahuru - dolů. Zápas byl tvrdý, ale férový,“ uvedl Martin Turinský, který na střídačce zaskočil jako trenér na nepřítomného Pavla Bartoníčka. „Opravdu to bylo povedené utkání, šance byly na obou stranách. Zatímco domácí je proměnili, my jsme své příležitosti nedokázali přetavit v branku, a proto jsme prohráli. Navíc domácí dali tři branky z přesilovek,“ dodal Martin Turinský.

Branky: 7. Rulf, 34. Mišner, 50. Valdner, 58. Šramota - 45. Lokajíček, 56. Hrdina. Třetiny: 1:0, 1:0, 2:2. Vyloučení: 11:11. Využití: 3:0.