Sen o postupu do finále se začal hostujícím hokejistům rozplývat v první třetině, po které prohrávali o dva góly. Zkraje prostřední periody sice protivný snížil, jenže to bylo ze strany nymburského týmu všechno. Domácí přidali gól z trestného střílení a do konce třetiny další dva. Pak jedním gólem výhru jistili.

A protože se muselo rozhodnout o postupujícím, přišlo na řadu prodloužení. V něm se trefil domácí Mrázek a bylo vymalováno.

Výborný gólman, zodpovědná hra a pět gólů. Hokejisté v sérii vedou

„Když budu hodnotit poslední zápas, musím říct, že náš výkon nebyl koncentrovaný jako ty předešlé. A proto jsme prohráli i to prodloužení. Prostě jsme nebyli koncentrovaní a to rozhodlo,“ řekl krátce k poslednímu utkání sezony trenér nymburského celku Pavel Bartoníček.

S účinkováním mužstva v celé sezoně byl ale nadmíru spokojený. „Nemáme se za co stydět. Sezona byla kvalitní, dobrá a považujeme ji za úspěšnou. A musím říct, že celý tým vyšlapoval,“ dodal Pavel Bartoníček.

Branky a nahrávky: 3. Valder (Štěpán), 15. Major (Bílek), 26. Mišner (Mrázek, Štěpán), 31. Mišner (TS), 35. Božilov (Mišner, Červený), 41. Mrázek (Štěpán), 67. Mrázek (Valder) – 21. Protivný (Procházka, Kopecký). Třetiny: 2:0, 3:1, 1:0, - 1:0.