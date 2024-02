Domácí začali skvostně a už po necelé minutě dal vedoucí branku Drda. Hostům se ještě více přitížilo v 10. minutě, kdy mířil přesně Petrtýl. Beroun to ale nezlomilo a s podporou svých příznivců snížili, mezi střelce se zapsal Nejepsa. Ještě jednou vedl Nymburk o dva góly, to bylo ve 48. minutě po zásahu Velechovského. V té době domácí postupovali. Jenže Nejepsa přidal svůj druhý gól a ještě ve druhé třetině srovnal Krasanovský. Domácí znovu strhli vedení na svoji stranu, když byl přesný Šifta. Výhra domácích o gól poslala zápas do desetiminutového prodloužení, v němž gól nepadl, a poté do samostatných nájezdů. V nich byli šťastnější Berounští.

„Tým hrál naplno. Kluci hráli na to, na co měli,“ potěšilo trenéra nymburského celku Pavla Bartoníčka. „Jenže jsme měli hodně zraněných, když v sobotu nedohráli dva hráči a v tomto zápase dokonce tři. Dohrávali jsme utkání v devíti a to poznamenalo celý zápas,“ ulevil si Bartoníček.

Projevila se bolest celé sezony. Neproměnili jsme mraky šancí, mrzelo Bartoníčka

„Ke konci nám docházely síly. Bylo to i tím, že jsme měli hodně trestných minut. Tím jsme byli oslabeni a těžko jsme se zvedali. I v malém počtu jsme bojovali až do toho posledního nájezdu. Teď vyřazení bolí, ale to je sport,“ podotkl kouč nymburského mužstva, jenž se po celou sezonu pohybovalo v popředí tabulky. „Sezona byla od začátku dobrá. Zastavilo náš až zavření zimáku kvůli sněhu na střeše, kdy jsme nemohli trénovat ani hrát. Za deset dní jsme měli jediný trénink v Poděbradech ve večerních hodinách. To byl začátek výpadku našich výkonů. To nás rozhodilo a už jsme se nezvedli. Chtěli jsme postoupit, ale to finále nedopadlo,“ dodal zklamaně kouč Pavel Bartoníček.

Branky: 1. Drda, 10. Petrtýl, 24. Velechovský, 48. Šifta – 14. Nejepsa, 29. Nejepsa, 38. Krasanovský, rozh. nájezd Rynda. Třetiny: 2:1, 1:2, 0:1.