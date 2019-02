Nymburk - Domácí utkání se druholigovým hokejistům Nymburka nepovedlo podle představ. Chtěli získat důležité body, ale ty si nenechali vzít hosté z Bíliny. Nymburk prohrál v dalším díle soutěže na svém ledě čtyřbrankovým rozdílem 1:5.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Kačerovský

„Do utkání jsme šli s tím, že chceme a musíme vyhrát. Bodově se za námi týmy přibližují a my se chceme dostat do play off. Prostě jsme to chtěli doma zvládnout,“ nastínil předzápasové plány trenér nymburského celku Pavel Bičiště.

Jenže po první třetině vedli hosté o dva góly. „Do začátku jsme nenastoupili dobře. Prohrávali jsme nula dva, i když na střely to bylo tak šedesát ku dvaceti. Soupeře jsme jednoznačně přestříleli, ale vyhořeli jsme na koncovce,“ uvedl po zápase trenér nymburských hokejistů.

Šance domácí měli, ale jejich koncovka byla žalostná. „Měli jsme stoprocentní příležitosti ke skórování. Povedlo se nám dát ve druhé třetině kontaktní gól na 1:2. Avšak soupeř ve třetí třetině zvýšil náskok na 1:3 a my jsme už nedokázali odpovědět. Naopak jsme inkasovali ještě dva góly,“ popsal důležité momenty utkání kouč Bičiště. „Soupeř zaslouženě vyhrál a pro nás to byla smůla. Čekají nás další těžká utkání, která musíme odbojovat a snad se nám probudí i střelci,“ dodal Bičiště.

Teď čekají na nymburské hokejisty dva venkovní zápasy. Ve středu jedou svěřenci trenéra Bičištěho do Jablonce, v sobotu pak do Mostu. Na svém ledě budou hrát až 26. ledna s mužstvem Děčína.

NED Hockey Nymburk – Bílina 1:5



Branky: 21. Kříž (Josefus, Stehlík J.) – 2. Šimeček (Komínek, Procházka), 9. Procházka (Šimeček, Brzek), 45. Cikánek (Jary), 50. Komínek, 51. Šmejc (Sýkora, Urban). Třetiny: 0:2, 1:0, 0:3.

NED Hockey Nymburk: Krofta – Kříž, Hroudný, Tržický, Rittig, Knesl, Jirásek – Stehlík, Josefus, Král, Kuzďas, Bouřil, Arnošt, Kolouch, Smejkal, Eis, Kačírek.