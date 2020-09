Vlašim – Poděbrady 3:6

„Utkání jsme měli celou dobu pod kontrolou a zaslouženě si odvážíme tři body,“ byl utkání spokojený manažer poděbradského klubu David Kubát.

Už v první minutě prolétl soupeřovu obranu Tuma a jeho střelu uklidil do branky Čapek. Hned v dalším střídání si poděbradský kapitán vzal puk u vlastní branky a tentokrát zakončil sám. V 7. minutě opět Tuma zužitkoval přihrávku Bartoně a bylo to 3:0 pro Poděbrady. „Vzápětí jsme domácím umožnili jít do přečíslení dva na jednoho, kterého využili ke snížení. Do konce třetiny se hra srovnala, ale žádná branka nepadla,“ řekl Kubát.

V úvodu druhé třetiny měli hosté výhodu přesilové hry, kterou dokázali díky Martínkově chytré střele o brankářovy betony využít. „Místo abychom hru uklidnili, umožňovali jsme domácím sedávat do brejkových situací,“ řekl manažer Poděbrad.

Domácí jedné z nich využili ve 26. minutě a snížili na na 2:4. „Náš kapitán Lukáš Tuma pak projevil gesto fair play tím, že přiznal rozhodčímu faul našeho mužstva, který sudí neviděl,“ vypíchl gesto Kubát.

Domácí tuto nabídnutou příležitost nevyužili, naopak Kejdana vybojoval puk v jejich obranném pásmu a zvýšil na 5:2. Závěr třetiny hosté nehráli dobře a nedůrazem umožnili Vlašimi v poslední vteřině snížit na 3:5.

V poslední části Poděbrady držely náskok, domácí moc do šancí nepouštěly. Naopak v 56. minutě Diviš předložil puk Čapkovi, který podtrhl výhru mužstva z lázeňského města.

Branky Poděbrad: 1. Čapek (Tuma, Pojkar), 4. Tuma, 7. Tuma (Bartoň, Čapek), 22. Martínek (Karoch, Korvas), 39. Kejdana (Pácal, Pojkar), 56. Čapek (Diviš, Tuma). Třetiny: 1:3, 2:2, 0:1.

HC Poděbrady: Bílek - Pojkar, Bartoň, Karoch, Korvas, Nutil, Vošta - Tuma, Diviš, Čapek - Kejdana, Martínek, Papoušek - Kubát, Pácal, Milaniak, D. Toupal.