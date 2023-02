Nymburk si na začátku zápasu vytvořil během minuty dvoubrankový náskok. Hosté sice snížili, ale to bylo na dlouhou dobu z jejich strany vše. Domácí postupně navyšovali náskok a v klidu si dokráčeli po jasné vítězství.

„Soupeř nemá v této sezoně ideální výsledky, o to těžší je proti takovému soupeři hrát. Vyhráli jsme, dali jsme sedm gólů, takže paráda. Ale těch branek mohlo být mnohem víc, měli jsme velké množství tutových příležitostí. Skóre mělo být prostě o dost vyšší,“ uvedl po utkání trenér nymburského celku Pavel Bartoníček. „Každopádně jsme se dobře naladili na finálové utkání základní části, které hrajeme v Neratovicích. Pro sebevědomí byla tato výhra důležitá, v tomto roce jsme kromě jednoho utkání všechno vyhráli,“ pochvaluje si kouč Nymburka.

Jasná záležitost. Trenéra Slovanu Libora Palu uspokojil hlavně první poločas

Jeho tým si pomohl k výhře v přesilových hrách, proměnil tři. „Měli jsme jich využít ještě víc. Pak už to byl jen takový hokejíček, kluci to chtěli dávat do prázdné a ne pokaždé to vyšlo,“ dodal Bartoníček.

Branky a nahrávky: 5. Petrtýl (Protivný, V. Kuzďas), 6. Martinec (Šafra, Procházka), 10. Martinec (Šafra, J. Kuzďas), 24. J. Kuzďas (Šafra), 40. J. Kuzďas (Kraj), 54. Hrdina (Velechovský), 60. Protivný (Musil) - 8. Dobrovolný (Šnajdr), 36. Vágner (Bečvář). Třetiny: 3:1, 2:1, 2:0.