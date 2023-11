Hokejisté Nymburka jsou nadále suverénní, v dosavadním průběhu Krajské soutěže prohráli jediné utkání a tabulce vévodí. Naposledy si poradili s berounskými Medvědy, kterým nasázeli pět branek.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - Příbram 99 | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Nymburk – Berounští Medvědi 5:1

„Přijel k nás soupeř, který po dlouhé době dobře bruslil, byl rychlý a celý zápas se díky tomu hrál svižný hokej,“ těšilo nymburského trenéra Pavla Bartoníčka. „Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Naši borci se vzájemně výborně doplňují, kdy při útočení zaskočí obránce a naopak. To je zatím základ našeho prozatím úspěšného ročníku. Stále apeluji na to, abychom hráli čistě a neměli vyloučené. To byl také důležitý faktor tohoto vítězství,“ uvedl Bartoníček.

Bohemii zdobila defenziva. To u nás nebývalo zvykem, těšilo Kubánka

Branky: 15. Musil, 16. Lokajíček, 31. Šifta, 46. Hrdina, 60. A. Kuzďas - 32. Kyclt. Třetiny: 2:0, 1:1, 2:0.