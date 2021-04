V prvním zápase druhého kola play off sezony 2007 - 2008 prohrál Nymburk vysoko s Chrudimí. Ta vedla v sérii hrané na tři vítězství 1:0.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Chrudim - Nymburk 9:2

Nymburští hokejisté vstoupili do utkání hodně bojácně a s velkým respektem vůči soupeři. Kupili v obraně jednu chybu za druhou a výsledkem byly tři rychlé branky v jejich síti. Trenéru Vrabcovi tak nezbylo než si už v první třetině vybrat oddechový čas. Ani to však nepomohlo a domácí přidali do přestávky další dva góly. Mezi ně se vešel i úspěšný pokus Dulovce, který zpoza branky odrazem o Hrazdírovy chrániče dostal puk do chrudimské branky.