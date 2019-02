Benátky nad Jizerou – Třetí přípravné utkání nymburských hokejistů, ke kterému nastoupili svěřenci trenéra Bičiště v Benátkách nad Jizerou proti švýcarskému týmu HC Biasca, bylo ukončeno po vzájemné dohodě obou klubů v čase 49:36 a zůstalo nedohráno.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

BIASCA – NYMBURK 0:8 NEDOHR.

Švýcaři začali aktivně a prvních pět minut měli převahu, z té ale nevytěžili nic. Naopak Nymburk byl vpředu velmi produktivní, a tak byl po první třetině stav 0:5.

Ve druhé části přidali nymburští hokejisté další dvě branky, což Švýcaři těžce nesli. Hra se přiostřovala, přibývalo faulů a když se deset minut před koncem popral Cicvárek s Mattiolim, bylo utkání ukončeno.

„Měl jsem o zápase úplně jiné představy. Na naší straně hrála velkou roli únava a frustrace z vývoje utkání. Prvních pět minut jsme nezačali špatně, ale pak tam Nymburku spadlo, dá se říct úplně všechno a kluci z toho byli frustrováni. Tři dny jsme tvrdě trénovali, den před tím nám skončilo utkání s Jabloncem v půl deváté večer a po něm jsme jeli na výlet do Prahy. Únava se nakumulovala a z toho čišela frustrace. Já sám jsem z toho velice zklamaný a mrzí mě, jak to skončilo," řekl po utkání trenér švýcarského celku Martin Novák. „Na utkání jsem se hodně těšil, protože spoustu kluků z Nymburka znám. Bylo to ale od začátku hodně nervózní utkání. Nevím ale proč, vždyť to bylo přátelské utkání. Myslím, že rozhodčí měl utkání ukočírovat. Částečnou vinu na tom, že utkání skončilo tak jak skončilo má i rozhodčí. My samozřejmě také, na to se nevymlouvám. Ale takový je občas hokej. Prohráli jsme rozdílem třídy a já doufám, že teď už to bude jen lepší," dodal kouč švýcarského týmu Novák.

„Bylo to pro nás zajímavé utkání. Poznali jsme jiný styl hokeje. Nastoupili jsme s velmi mladým týmem. Nejstarší hráč byl ročník devadesát. Ukázala se nám lajna hráčů z Pardubic a ti předvedli, že to jsou šikovní hokejisté. Chtěli jsme hrát přímočaře do brány, což se nám dařilo. Bruslení a nasazení bylo v první dvacetiminutovce výborné. Polovinu gólů jsme dali z přesilovek, i když jsme je v trénincích ještě nezkoušeli. Postupně už to ale bylo o zdraví hráčů, soupeř byl dost podrážděný, a tak bylo lepší zápas ukončit," řekl k zápasu Nymburský trenér Pavel Bičiště.

Branky Nymburka: Tregl 2, Bureš, Eis, Šimek, Bičiště, Šefl, Němeček. Nymburk: Bílek (od 41. Novotný) – Šefl, Kuzďas, Cicvárek, Kozák, Najman, R. Procházka, Petira, Voženílek, – Šimek, Bičiště, Chvojka – Eis, Tregl, Němeček – Bureš, Řezníček, Poulíček.

JAKUB MARVAN