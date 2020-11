Jste odchovancem Mladé Boleslavi, ale už třetí sezonu hrajete za Poděbrady. Jak se to seběhlo?

Před dvěma sezonami jsem se nedostal do boleslavské juniorky, tak jsem šel hrát právě sem. Tady se mi začalo líbit a momentálně nemám důvod se vracet nebo odcházet někam jinam.

Jak se vám v poděbradském klubu líbí?

S klubem jsem naprosto spokojen, zázemí máme výborné. I když bych měl hrát ještě v podstatě dvě sezony za juniory, tak dostávám hodně prostoru i v A týmu. Dostanu se na přesilovky i oslabení a toho si vážím.

Loni jste hrál s číslem 23, v letošní přerušené sezoně nastupujete s číslem 37. Proč jste se rozhodl pro změnu čísla?

V týmu jsem jeden z nejmladších, tak si nemůžu moc vybírat. S číslem 23 chtěl hrát někdo jiný, a tak nebyla jiná možnost. Na tom, s jakým číslem hraji, mi nějak zvlášť nezáleží.

Vy jste sehráli před nucenou pauzou pět utkání a čtyři jste vyhráli. To je hodně dobrá bilance…

Začátek sezony se nám vydařil, odehráli jsme dobré zápasy, hlavně dva poslední. Jediná slabší chvilka přišla v zápase s Královým Dvorem.

Od koho se můžete v poděbradském týmu jako mladý hráč nejvíce učit?

Kluci v týmu jsou super, od každého se mám co učit. Nicméně nejvíc si toho beru asi od Pojkyho (Pojkar – pozn. red), se kterým často hraji v obraně. Zejména když jsem začínal hrát za chlapy, tak mi hodně pomáhal.

V pěti utkáních jste vstřelil dvě branky. Jste s touto bilancí spokojený?

Za góly jsem rád, každopádně hlavní roli hrají body týmu. Já jako jeden z nejmladších hráčů se soustředím hlavně na to, abych co nejméně branek obdržel.

V létě došlo ke změně na postu trenéra. Co se hlavně změnilo pod vedením kouče Michala Dobroně?

Celkově se změnil přístup, tréninky jsou ve větším tempu a klade se i větší důraz na taktiku. V zápasech je to potom znát.

S kým si na ledě a mimo něj nejvíce rozumíte?

Nemám žádný problém s nikým, partu máme fakt výbornou. Ale nejvíc se bavím s Jirkou Mrkusem, který je také z Boleslavi, známe se už dost dlouho. A s Márou Kubátem, se kterým hraji od té doby, co jsem přišel do Poděbrad. Nejprve dva roky v juniorce a teď v áčku.

V minulé sezoně Poděbrady vyhrály základní část soutěže. Může tým tento úspěch zopakovat?

Za mě máme jeden z nejlepších týmů v lize, prvním cílem je se dostat do play off. Vyhrát základní část je sice super, ale play off je úplně jiná soutěž. Minulou sezonu jsme si ho prohráli sami, měli jsme velký problém s počtem oslabení v každém zápase. Podobně je tomu i tuto sezonu, musíme to změnit.

Adam Bartoň

Bydliště: Mladá Boleslav

Narozen: 6. dubna 2002

Studuje: osmileté gymnázium v Mladé Boleslavi

Znamení: Beran

Další oblíbené sporty: cyklistika, tenis, lyžování

Oblíbené jídlo: burrito

Oblíbené pití: ovocný džus

Oblíbený film: filmy moc nesleduji, radši se podívám na nějaký sportovní přenos

Oblíbená hudba: všechno možné, konkrétní nemám