Nymburk - Další lahůdka čeká na hokejové příznivce v Nymburce. Na místním zimním stadionu se podruhé představí pražská Sparta.

S hokejovou Spartou přijede do Nymburka i Martin Ručínský | Foto: Foto: Pavel Rakušan

Poté, co minulý týden prohrála v rámci letního Tipsport cupu s nováčkem extraligy z Mladé Boleslavi, postaví se zítra libereckým Bílým tygrům. Utkání na nymburském ledě začne v 18 hodin.

Na minulý zápas přišlo třináct stovek diváků a podobná návštěva by mohla být i tentokrát. „Návštěva byla parádní, s tím jsem byl navýsost spokojený. A také kulisa byla velice dobrá,“ uvedl prezident nymburského hokejového klubu Tomáš Netík.

Pro příznivce hokeje to je možnost vidět špičkový hokej. „Je jasné, že pro diváka by to mělo být zajímavé. Vždyť uvidí dva špičkové kluby. Utkání slibuje zajímavou podívanou,“ láká nymburské příznivce ledního hokeje Netík.