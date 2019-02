Nymburk -Na dobrý výkon z druhé poloviny zápasu se Žďárem by rádi navázali podle slov trenéra Pavla Bičiště nymburští hokejisté v domácím zápase druhé ligy s Trutnovem.

Nymburští druholigoví hokejisté se podruhé v tomto týdnu představí domácím fanouškům. Po středeční výhře nad Žďárem přivítají v neděli od 17 hodin na svém ledě tým Trutnova.

Nymburským se první zápas v Trutnově nevyvedl, když podlehl 1:2. „Nebruslili jsme, soupeř byl aktivnější a když jsme dostali možnost přesilovky, tak jsme sami inkasovali,“ narážel po zápase v Trutnově na inkasovaný gól při vlastní přesilovce trenér Nymburka Pavel Bičiště.

V minulém kole hrály oba týmy na domácím hřišti. Ovšem s rozdílnými výsledky. Trutnov prohrál 3:5 s Kolínem, naopak Nymburk porazil 5:2 Žďár nad Sázavou. „Soupeře nepodržel brankář a nám se podařilo ve druhé polovině zápasu otočit skóre v náš prospěch,“ radoval se po utkání Bičiště.

Nymburk se po výhře odpoutal z předposlední příčky tabulky a s osmnácti body je nyní na sedmé pozici. Trutnov dosud získal o dva body více a je šestý. V případě nedělního vítězství by tedy Nymburk v tabulce Trutnov předskočil. „Doufám, že dobrý výkon z druhé půlky zápasu proti Žďáru si přeneseme i do zápasu s Trutnovem. Do zápasu jdeme v každém případě pro tři body,“ burcuje své svěřence kouč Bičiště.

Trutnovští zatím letos dokázali v sedmi venkovních zápasech pouze dvakrát zvítězit, a domácí trenér by byl rád kdyby tomu tak bylo i po nedělním utkání. „Budeme hrát doma, takže věřím tomu, že bychom je měli porazit,“ přeje si Bičiště.

JAKUB MARVAN