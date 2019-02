Poděbrady -Také ve třetím zápase krajské hokejové soutěže dokázali hokejisté Poděbrad zvítězit a také potřetí nastříleli osm gólů. Tentokrát byl poraženým týmem nováček soutěže – Hořovice. Hvězdou utkání byl nestárnoucí poděbradský hokejový matador Petr Fiala, který vstřelil hattrick.

Z hokejového střetnutí krajské soutěže Stadion Poděbrady - Hvězda Kladno (8:3) | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

Poděbrady – Hořovice 8:1

Hosté přijeli do Poděbrad jen s jedenácti hráči do pole a už od začátku zápasu bylo vidět, že se silami do konce jen těžko vydrží. Poděbradští měli prakticky stálou převahu. Domácím však v první třetině chyběl důraz před hostující brankou a tak hosté pouze dvakrát inkasovali.

Na začátku druhé části hry pokračovali domácí v nedůrazném zakončování šancí, když nejprve Fiala nedal do prázdné branky a pak Skokan se Šebestou mířili jen do tyče. Domácím se podařilo přidat další dvě branky až v závěru třetiny.

V poslední dvacetiminutovce pak konečně protrhli domácí smůlu a využili toho, že hostům znatelně ubývali síly a vstřelili další čtyři branky. Poslední slovo však měl hostující Florian, který v přesilovce vsítil čestný úspěch Hořovic a překazil tak domácímu brankáři Královi čisté konto.

Branky: 9. Dedek, 13. Pittel, 34. Fiala, 36. Šebesta, 46. Pittel, 51. Löffelmann, 53. Fiala, 55. Fiala – 55. Florian. Rozhodčí: Kučera. Vyloučení: 10:12, navíc M. Drahoňovský (P), Florian (H) 5+dku, Holzhamer (H) 10 min. os. tr. Využití: 2:1. Oslabení: 1:0. Diváci: 70. Třetiny: 2:0, 2:0, 4:1.

Poděbrady: Král – Pozník, Hurt, Dedek, Hněvsa, M. Drahoňovský, Struhala – Šebesta, Skokan, Pittel – L. Drahoňovský, Fiala, Löffelmann – Terč, Buldra, Vašát – Zápotočný, Šulc.

JAKUB MARVAN