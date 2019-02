Nymburk - Nymburský hokejový brankář Rückl chytal poprvé od začátku. Premiéra byla vítězná.

Gólman Zdeněk Rückl pomohl svým výkonem Nymburku k vítězství nad Pískem | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

Mladičký hokejový brankář Nymburka Zdeněk Rückl nastoupil poprvé ve své kariéře v základní sestavě mezi dospělými. A jeho premiéra mu vyšla. Mohl totiž slavit druholigové vítězství 3:2 nad Pískem. Předtím Rückl naskočil mezi dospělými čtyřikrát jako střídající.

„Bylo to moje první utkání, do kterého jsem nastoupil jako jednička od začátku zápasu. Jsem z toho nadšený a snažil jsme se chytat na maximum a udělat pro tým co se dalo. Spoluhráči mi navíc strašně moc pomohli a díky tomu jsme vyhráli,“ rozplýval se po vítězném zápase mladíček z nymburské klece.

V zápase musel řešit několik samostatných nájezdů a vedl si při nich skvěle. „Mám něco naučeného a snažil jsem se protihráče vybruslit. Hodně mi také přálo štěstí. Nebýt štěstí, tak by to tam třeba spadlo. Díky tomu, že se štěstíčko přiklonilo k nám, tak jsme vyhráli,“ usmíval se spokojený Rückl.

Pět minut před koncem zůstal po tvrdém kontaktu s protihráčem dlouho ležet na ledě. A co se přesně přihodilo? „Ležel jsem možná dvě tři minutky. Hráč soupeře vyjížděl z rohu a snažil se natlačit před bránu. Já jsem vystrčil hokejku a snažil jsem se mu vypíchnout puk. To si mi podařilo. Jenže on pokračoval v jízdě, a doufám, že ne záměrně, mě loktem trefil do hlavy. Chvilku to trvalo, než jsem se sesbíral, ale pak už to bylo dobré,“ vysvětlil gólman.

V poslední minutě hosté odvolali brankáře a hráli v šesti. Ani při power play však nymburského juniora v bráně nepřekonali. „Snažili jsme se udržet vedení 3:2 a jsme moc rádi, že se nám to podařilo. Tohle vítězství je cenné, protože Písek hraje v popředí tabulky, má v týmu hodně kvalitních hráčů. Moc si toho vážíme, že se nám dnes podařilo vyhrát,“ dodal Rückl.

Jakub Marvan