KUTNÁ HORA - Další zápas nymburských hokejistů skončil fiaskem. Na ledě poslední Kutné Hory Nymburk dvakrát vedl, přesto nedotáhl zápas do vítězného konce.

Druholigoví hokejisté Nymburka (ve žlutém) prožívají krušné období. V posledním utkání podlehli poslední Kutné Hoře | Foto: Foto: DENÍK/Jakub Geier

Nymburk se potácí ve velké krizi. Ve 13. kole druhé ligy totiž prohrál na ledě poslední Kutné Hory a je to tak jeho třetí prohra v řadě.

Kutná Hora – Nymburk 3:2

Zápas měl dva zlomové momenty. Vždy to byla nevyužitá šance hostí a vzápětí následoval gól v jejich síti. Prvním momentem bylo břevno Turinského, druhým nevyužitá přesilovka 5 na 3. V brance Nymburka se představil už pátý gólman, kterým byl Jaroslav Jágr. V Nymburském dresu se poprvé po měsíčním hostování v Kutné Hoře objevil Jiří Martinec a hned se mu proti týmu, ve kterém měsíc nastupoval, podařilo skórovat.

Hosté začali aktivně. V 8. min. se krásně uvolnil přes obránce Martinec a nedal Bartovi šanci. Domácí kontrovali o čtyři minuty později, když se v přesilovce trefil z úhlu Polák. Také Nymburk proměnil v závěru první třetiny početní výhodu a zásluhou Kaulfuse se dostal podruhé do vedení.

Od druhé třetiny začal mít Nymburk navrch, domácí hráči nestíhali a pomáhali si fauly. Ty přesný a velmi přísný rozhodčí Lacina nekompromisně trestal, ovšem Nymburk už žádnou branku nepřidal. Nejblíže k ní měl v 28. min. Turinský, který trefil břevno. Za deset vteřin pak domácí z protiútoku zásluhou parádního blafáku v podání Hemského vyrovnali.

Také v poslední třetině měl Nymburk velkou převahu, ovšem domácí poctivě bránili a hosté z převahy nic nevytěžili. Nevyužili dokonce ani více než minutu dlouho přesilovku 5 na 3. Krátce po jejím vypršení přišla chyba v obraně a domácí se po rychlém brejku dostali do vedení, které udrželi až do konce.

Branky: 12. Polák (Anderle), 28. Hemský, 58. Bláha (Hemský) – 8. Martinec (Sirotek), 18. Kaulfus (Šimek). Rozhodčí: Lacina. Vyloučení: 12:8, navíc Jančařík (KH) dku, Hertl, Šimek 10 min. os. tr. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 600. Třetiny: 1:2, 1:0, 1:0. Vývoj skóre: 0:1, 1:1, 1:2, 3:2.

Nymburk: Jágr – Kos, Zeman, Kaulfus, Kříž, Krejčík, Bartoníček – Fišer, Sirotek, Martinec – Turinský, Šimek, Nýč – Dulovec, Hertl, Kadeřábek.

Haken: Domácí se rvali víc

Trenér hokejistů Nymburka Petr Haken byl po zápase v Kutné Hoře (3:2) hodně nazlobený. „K dnešnímu zápasu nemám ani slov. To co předvádíme, to je beznaděj, bezmoc,“ zuřil Haken. „Viděli jsme bojovné utkání, domácí se ale rvali o vítězství víc. Rozhodla hrubá chyba v obraně dvě minuty před koncem, kvůli které jsme prohráli celý zápas. Těsně před touto chybou jsme neproměnili minutovou přesilovku 5 na 3. To rozhodlo. Přišel trest, za který si ale můžeme sami,“ láteřil nymburský kormidelník.

Nymburk měl v zápase mnoho šancí, ale ty nedokázal proměnit. „Celý zápas nedokážeme proměňovat šance, jenže to už snad ani nemá cenu říkat. Opakuje se to zápas co zápas. V přesilovkách nám chybí jednoduchost, nehrajeme přímočaře. Když navíc zachytá soupeři gólman tak, jako dnes Barta, nemůžeme uspět,“ má jasno nymburský kouč Haken.

Jsem rád, že jsem si zachytal, řekl Jágr

V brance Nymburka se objevil letos už pátý brankář. Po Matouškovi, Kreminovi, Henešovi a Fikrtovi nastoupil v brance druholigových hokejistů Nymburka Jaroslav Jágr.

Ten loni nastupoval za prvoligový Prostějov a letos měl dělat ve Vsetíně dvojku Bieglovi. Vsetín však byl z extraligy vyloučen, a tak prozatím působil jako trojka v Mladé Boleslavi, kde se však na led nedostal ani jednou.

Po zápase v Kutné Hoře se v kabině z výstroje svlékal jako poslední a do hodnocení zápasu se mu nechtělo. „Domácí měli tři střely a dali tři góly. Nejvíce mě mrzí třetí rozhodující gól. Na ten puk jsem si sáhl,“ litoval Jágr. „Jsem rád, že jsem si zase po dvou měsících zachytal ostrý zápas. Naposledy jsem nastoupil za Vsetín v létě, když jsme hráli Tipsport Cup. Ze zápasu nemám dobrý pocit. Snad budu mít šanci to ještě odčinit. Když jsme nevyhráli tady, musíme vyhrát jinde,“ dodal gólman.

Gól bych vyměnil za výhru

Nymburský hokejista Jiří Martinec se po měsíci vrátil z Kutné Hory z hostování. A hned v prvním zápase po návratu nastoupil právě proti Kutné Hoře. V jejím dresu dal dva premiérové góly ve 2. lize. Nyní se poprvé trefil i v dresu Nymburka. Vloni ani letos v prvních pěti zápasech se mu to nepovedlo. „Na dnešní zápas jsem byl hodně namotivovaný. Přece jen jsem tu teď měsíc hrál. Jsem rád, že jsem se konečně trefil i v nymburském dresu, ale radost z gólu mi hodně kalí prohra,“ řekl autor jedné branky. „Svůj první gól bych klidně vyměnil za to, abychom dnes vyhráli,“ hlesl Martinec.