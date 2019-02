Střední Čechy -Hokejová Krajská liga byla ve svém šestém dějství poznamenána inzultací rozhodčího. Na ledě HC Jesenice totiž hráč lídra soutěže HC Rakovník neunesl udělené tresty a rozhodčího inzultoval. Výsledek tak do vyřešení není započítán do tabulky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

HC Jesenice – HC Rakovník 3:3

nedohráno

Utkání s puncem první s druhým naplňovala atmosféra již před zápasem pečlivou přípravou z obou stran. Rozhodčí sice vyhnali hráče na nekvalitní led, přesto obě mužstva nastoupila a předváděla cílevědomou hru svižné úrovně. Vyrovnanost se promítala i do průběžného stavu, když domácí upracovaně stříleli góly a nechali soupeře lacino po hrubých chybách vyrovnávat. Nervozita v utkání začala narůstat v době, kdy lídr soutěže zjistil, že to na ledě Jesenice nebude mít tak snadné. V čase 32:48 fauloval hráč Jesenice útočníka Rakovníka s č. 25, který následně faul ještě přifilmoval. Rozhodčí správně udělil oběma hráčům menší tresty. To neunesl hráč Rakovníka, ohradil se a dostal desetiminutový osobní trest. Ten ho však v pokračování útoku na arbitra nezastavil a rozhodčího inzultoval. Ten pak utkání okamžitě ukončil. Divné na utkání také je, že jako delegát byl na utkání poslán Jelínek, který je rovněž z Rakovníka, což by mohlo vést k ovlivnění komise, která o tom bude rozhodovat. Přitom rozhodnutí by mělo být jasné. Ať byl led jakýkoliv, rozhodčí jej uznal a hráč nemá právo fyzicky rozhodčího napadnout. V takovém případě nic jiného, než kontumace, nemůže přijít. Případ budeme sledovat.

Branky: P. Borovička, Ibl, Vacek – Douda 2, Hoffmann. Třetiny: 2:2, 1:1 nedohráno.

HC Příbram – HC Zlonice 7:2

Po oťukávání v první třetině domácí dokonale využili přesilové hry, když v nich nastříleli půl tuctu branek

Branky: Kozelka 2, Mácha, Klaus, Pejsar, Jobek, Horáček – Podracký, Šimánek. Rozhodčí: Jecelín – Holec, Záhora. Vyloučení: 12:14. Využití: 6:0. Třetiny: 1:0, 5:2, 1:0.

Ml. Boleslav B – Sp. Vlašim 7:4

Branky: Kristek 2, Franc, Švejda, Černík, Hart, Ficek – Štětina 3, Hlaváček. Vyloučení: 9:13. Využití: 1:1. Oslabení: 1:1. Třetiny: 1:2, 3:1, 3:1.

SK Černošice – HC Žabonosy 3:5

Hosté ve druhé třetině dokázali strhnout vedení na svoji stranu. Domácí se v závěru utkání pokoušeli aspoň o vyrovnání v power play, ale inkasovali popáté.

Branky: Papaj, Voska, Slapnička – Král 2, Kozdera 2, Hnida. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Třetiny: 1:0, 1:3, 1:2.

Král. Dvůr – V. Popovice 4:5 sn

Kvalitnímu domácímu týmu se tentokrát štěstí vyhnulo. V poslední třetině sice vyrovnal a vynutil si aspoň nájezdy, ale v nich byly spokojenější Velké Popovice.

Branky: Rendla, Pichlík, Křesťan, Vaněček – Lucker 2, Kubinčák, Culka. Rozhodčí: Hruška. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Třetiny: 0:1, 2:2, 2:1 – 0:1.

Lev Slaný – HK Kralupy 5:4 sn

V dramatickém duelu si Lev Slaný držel dvě třetiny těsné vedení, ale v poslední části už na vyrovnáni Kralup nedokázal odpovědět, a tak se musel spokojit s dalším bodem po nájezdech.

Branky: Šelicha, Frolík, Dlouhý, Eitler, Průcha – Hořák, Kolc, Minterhazinger, Hanousek. Rozhodčí: Formánek. Vyloučení: 4:5. Třetiny: 2:1, 1:1, 1:2 – 1:0.

1. Rakovník⋌ 4 4 0 0 0 24:8 12

2. Ml. Boleslav B⋌ 6 4 0 0 2 26:19 12

3. Slaný⋌ 5 3 1 0 1 29:10 11

4. V. Popovice⋌ 5 3 1 0 1 29:23 11

5. Žabonosy⋌ 6 3 1 0 2 21:24 11

6. Jesenice⋌ 5 3 0 1 1 14:13 10

7. HC Příbram⋌ 6 3 0 0 3 30:21 9

8. Kralupy⋌ 5 1 2 1 1 16:20 8

9. Králův Dvůr⋌ 5 1 0 3 1 20:22 6

10. Vlašim⋌ 6 1 0 0 5 27:37 3

11. Zlonice⋌ 5 1 0 0 4 16:30 3

12. Černošice⋌ 6 0 0 0 6 13:38 0