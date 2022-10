„Viděli jsme, jak speciální to pro Tomáše a Radima je. Jsou tady vzorem pro řadu dětí. Myslím, že tu bude publikum hodně různorodé, ale je možné, že díky nim se domácí fanoušci trochu přikloní na naši stranu,“ nechal se slyšet útočník Sharks Nick Bonino.

NHL v Praze: Hertl vzal na led syna. Ekholm vzpomínal na šampionát a na Jágra

I pro něj bude utkání zvláštní. Do sezony totiž bude vstupovat jako zástupce kapitána a na dres dostane písmeno A.

„Znamená to pro mě hodně. Snažím se být lídrem, ať už mám na drese áčko,nebo ne. Po minulé sezoně odešel Burns, takže jsem ho teď dostal já. Budu se snažit dělat pořád ty stejné věci jako dřív. Máme tu hodně lídrů, takže to je pro mě o to jednodušší,“ uvedl.

Extra motivace

V San Jose se ale změnilo daleko víc věcí. Vedle asistenta kapitána a několika hráčů i hlavní trenér. Do nové sezony povede žraloky David Quinn.

„Rozhodně to není normální začátek v nové organizaci. Oba týmy už se ale těší, jak si do sezony přenesou věci z tréninkového kempu,“ prohlásil kouč Sharks.

Ten pošle do prvního duelu brankáře Jamese Reimera, který dostane přednost před svým finskýmkolegou Kaapo Kähkönenem. V útoku pak bude trenér sázet na souhru dvojice Tomáš Hertl a Timo Meier.

Bývalý Žralok Čaloun: Hertl je komplexnější hráč, než jsem byl já. Umí i bránit

„Meier je skvělý hráč. Je velký, umí hrát rychlý hokej a má cit pro hru. Budeme potřebovat,aby do sezony odstartoval skvěle,“ uvědomuje si Quinn.

Hráči Sharks budou mít extra motivaci zvítězit i kvůli svým dvěma českým parťákům, ze kterých odhodlání před zápasy doslova sálá. „Všichni se na to moc těšíme. Tomáš je pořádně natěšený. Když je takhle vzrušený, tak začne mluvit rychle. A můžu vám říct, že tenhle týden mluví opravdu hodně rychle. Radim zůstává v klidu jako vždycky,“ vyprávěl se smíchem Bonino.

Švýcarská hvězda

O skvělý vstup do sezony se ale pokusí také Nashville, který do pátečního utkání nastoupí s Juuse Sarosem v brance. Predators ve svém kádru žádné Čechy nemají, ale opět si slibují skvělé výkony od svého kapitána Romana Josiho. Švýcarský bek loni posbíral parádních 96 kanadských bodů a prožil životní sezonu, za kterou se dostal až do finále hlasování o nejlepšího obránce NHL.

Na Prahu už se strašně těším, říká Hertl. Štvaly ho hlavně žádosti o vstupenky

„Je to skvěle bruslící obránce s dobrým vedením puku, který má skvělý ofenzivní instinkt. Dobře ví,kdy se může zapojit do útoku a kdy ne. Po minulé sezoně se ještě zlepšil po fyzické stránce a vypadá to, že je hodně hladový,“ uvedl před pátečním zápasem trenér Predators John Hynes.

„Byla to pro mě speciální sezona, ale je to hodně spojené s tím, že i spoluhráči měli skvělý ročník. Třeba Filip Forsberg nastřílel 42 gólů a i další kluci měli skvělé sezony. To mi pomohlo. Teď je tu nová sezona, ale já se snažím jednotlivé ročníky moc neporovnávat,“ ohlédl se sám Josi.

Vzpomínky na šampionát

Právě na něj i na údernou první lajnu bude Nashville v celém ročníku spoléhat. O velkou část produktivity by se měli opět postarat útočníci Matt Duchene, Mikael Granlund a Filip Forsberg.

„Granlund k Forsbergovi s Duchenem zapadl skvěle. Hlavně ofenzivně. Všichni tři přemýšlí o hře stejně a je mezi nimi chemie,“ pochvaloval si kouč Hynes. „Podle mě je to jedna z nejlepších lajn v NHL. I díky nim jsme nebezpeční, doufám, že to předvedeme i v Praze,“ pochválil své spoluhráče Josi.

Bohatý zástup krajanů i divácký rekord. NHL bavila české fanoušky i v minulosti

Právě švédský kanonýr Forsberg by v Praze mohl navázat na mistrovství světa v roce 2015, které se mu podařilo na jedničku. V osmi zápasech nastřílel osm gólů.

„Tenkrát to bylo skvělé. Bohužel jsme se pak na čtvrtfinále museli přesunout do Ostravy, protože Češi chtěli zůstat v Praze. Tam jsme prohráli, ale tady to byla zábava. Byl to dobrý turnaj a byla tu parádní atmosféra. Těším se na zápasy v Praze,“ prohlásil osmadvacetiletý Švéd.

„Je to pro nás výjimečné, skvělý zážitek. Už v Bernu to bylo výborné, teď jsme přijeli do Prahy,krásného města. Pro evropské hráče je to super. Pár hráčů tady bude mít kamarády, příbuzné, kteří se nemůžou tak často dostat do Ameriky, aby je viděli hrát,“ zakončil trenér Nashvillu Hynes.