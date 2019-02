Poděbrady – Hokejistům Poděbrad se první část letošní sezony v Krajské lize moc nepovedla. Po jedenácti odehraných zápasech má tým pouhých jedenáct bodů a krčí se ve spodních patrech tabulky. Kde hledat příčiny? „Děláme hloupé fauly a oslabení nás stojí spoustu sil. Ideální není ani docházka na tréninky," říká v rozhovoru trenér poděbradského týmu David Kubát.

NEDAŘÍ SE. Hokejisté Poděbrad neprožívají zatím příliš vydařenou sezonu. V Krajské lize jsou třetí od konce | Foto: Foto: V. Čech

Máte za sebou první polovinu základní části a vy se krčíte na desáté příčce. Příliš spokojený asi nebudete, je to tak?

Je to podobné jako v předchozím třech letech. Máme pouze o bod více než jsme v tuto dobu mívali. Naprosto zbytečně jsme ztratili pět bodů, které nám v konečném účtování mohou chybět.

Čím to je, že vám tato část sezony nevyšla podle představ?

Hlavním problémem je disciplína. Děláme hloupé fauly a oslabení nás stojí spoustu sil. Ideální není ani docházka na tréninky, není výjimkou, když na trénink dorazí pouze deset hráčů.

Přesto není boj o play off neřešitelnou situací. Na pátou rezervu Mladé Boleslavi ztrácíte pouhých pět bodů…

V současné době to máme stejně daleko do play off jako do nižší soutěže. V současné době se musíme dívat hlavně po sebe, protože boj o záchranu bude letos velmi vyrovnaný. Důležité budou domácí zápasy, které musíme zvládat. Pokud se tak stane, můžeme o vyřazovacích bojích přemýšlet.

Jedenáct bodů po jedenácti odehraných zápasech není mnoho. Která bodová ztráta vás mrzí nejvíc?

Samozřejmě prohra v Benešově, kde jsme podali ostudný výkon. Škoda je i domácího zápasu s Královým Dvorem, kde jsme vyrovnávací branku inkasovali v závěru a následně prohráli na penalty.

Jste spolu s mužstvem Příbrami druhým nejhůře střílejícím týmem. Máte tedy největší problémy s ofenzivní částí?

Ano je to náš velký problém. V tréninku se střelbě hodně věnujeme, kluci brankáře překonat umí, ale v zápase je to potom jinak. Málo chodíme před branku soupeře, kde to sice bolí, ale padá tam nejvíce gólů.

Čtyřikrát se vaše utkání rozhodovalo v samostatných nájezdech a až napočtvrté jste tuto disciplínu zvládli. Proč vám nájezdy nejdou?

To je samostatná kapitola. Penaltu jelo již mnoho hráčů a pokud se nepletu, dokázali ji proměnit pouze dva. Je to trochu i o štěstí, ale my jsme se do této závěrečné loterie dostali většinou naprosto zbytečně, když jsme zápas měli uhrát v základní hrací době.

V podstatě až na jasnou porážku ve Velkých Popovicích jsou vaše mače vyrovnané, výsledky jsou těsné. Je Krajská liga tak vyrovnaná?

S Velkými Popovicemi dlouhodobě hrát neumíme. Poslední bod s nimi Poděbrady uhrály v roce 1996 a díky tomu vyhrály kraj. Jinak soutěž se velmi vyrovnala, a každý může porazit každého, nic není dopředu dané. Rozhoduje většinou disciplína a přesilové hry a s tím jsme na štíru!

Co budete muset zlepšit, abyste si vedli ve druhé části soutěže lépe?

To co jsem popsal v předchozích bodech. Hráči se musí vyvarovat zbytečných faulů, více se tlačit do branky a chodit trénovat. Každý má svou práci, své starosti, ale s jedním nebo žádným tréninkem se prostě budeme třást o udržení.