V týmu poděbradského mužstva působíte už třetí sezonu. Jak jste se do Poděbrad dostal?

Oslovil mě Milan Hněvsa jestli bych nechtěl hrát za Poděbrady, když jsem působil na Kobře ve druhé lize. Po chvilce zvážení jsem nabídku přijal, znal jsem tu pár kluků, to mi v rozhodování ulehčilo, zpětně toho určitě nelituji.

Okresní příznivci hokeje vás mohou znát z vašeho působení v Nymburce ve druhé lize. Jak na Nymburk vzpomínáte?

Vzpomínám jedině v dobrém. Do Nymburka jsem přišel z juniorky Sparty, byla tam skvělá parta kluků, pan Netík mi tenkrát pomohl se podívat do dospělého hokeje, a pan Bičiště mi dal obrovský prostor a já odchytal hned celou sezonu.

Co říkáte tomu, že v Nymburce na rok zanikl dospělý hokej?

Je to určitě škoda, Nymburk patřil dlouhá léta ke stálici druhé ligy.

A co naopak říkáte na to, že se v Nymburce opět mužský hokej hraje?

Do Nymburka hokej patří, takže je super, že se tam kluci dali dohromady. Snad mají ambice postoupit, s Poděbrady by to bylo hezké derby.

Vraťme se k poděbradskému celku. Než byla sezona kvůli vládním opatřením přerušena, sehráli jste pět zápasů, z nichž jste čtyři vyhráli. Rozjeli jste ji tedy na výbornou…

Souhlasím. Škoda zápasu s Královým Dvorem, tam nám to vůbec nevyšlo, jinak bychom byli stoprocentní, což by bylo lepší. Snad nám pandemie brzo umožní opět hrát.

Hned v prvním kole nové sezony jste doma porazili jasně 4:0 Kutnou Horu a vy jste vychytal čisté konto. Byla to předzvěst dobrých výsledků a výkonů?

Určitě je dobré vstoupit vítězně do nové sezony, ale kvalita mužstva se ukázala v zápase s Čáslaví, kde jsme hráli výborně. Můžeme pomýšlet na nejvyšší příčky.

V létě došlo u mužstva ke změně na postu trenéra. Co se hlavně změnilo v přípravě mužstva?

Nasazení v tréninku, tréninky mají větší tempo, pracujeme i více na organizaci hry a nacvičování přesilovek. To je jiné oproti loňské sezoně.

V minulé sezoně jste vyhráli základní část. Může tým takový úspěch zopakovat?

Musíme. Už abychom mohli zase hrát. Chybí mi to.

Pavel Bílek

Bydliště: Praha

Narozen: 1. července 1993

Zaměstnání: OSVČ

Znamení: Rak

Další oblíbené sporty: fotbal

Oblíbené jídlo: těstoviny

Oblíbené pití: káva, pivo

Oblíbený film: Vykoupení z věznice Shawshank

Oblíbená hudba: 80s, 90s