Zdá se to možná neuvěřitelné, ale už je to fakt. Mužstvo Nymburských Lvů je v baráži o postup do vyšší soutěže. „Ani nevím, jak to mám komentovat. Nikdo nymburským Lvům nevěřil od začátku soutěže, že něco takového dokážou. Je to o rodině. A tým Nymburka funguje jako rodina. Když se nedařilo, semkli jsme se a jeli jsme dál. To je náš klíč po celou sezonu,“ byl nadmíru spokojený trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček.

Jeho tým zvládl finálovou sérii, v obou duelech Neratovice porazil, oba mače nabídly gólové hody. „Byl to těžký soupeř, kterého jsme znali ze skupiny. Ale díky formě z předchozích zápasů jsme dominovali,“ uvedl ke dvěma finálovým utkáním Bartoníček.

Kromě toho, že byly oba zápasy bohaté na branky, bylo v nich také velké množství vyloučených. Velice málo se hrálo v pěti proti pěti. „Je to důležitostí zápasu, finálové zápasy takové jsou vždycky. V těchto střetnutích se dostáváte do vyhrocených situací, tak to prostě bylo. Oslabení nám bralo hodně sil, ale přesto jsme to dotáhli k vítězství,“ těšilo nymburského kouče.

Nyní se mohou nymburští hokejisté chystat na postupový souboj s týmem Žebráku. „Už vidím, že kluci jsou ze zápasů v play off unavení. Chtěl bych jim ale poděkovat, že to zvládli, je to práce celého týmu. Pro nás třešnička na dortu. Máme na to soupeře porazit, je to hratelný soupeř,“ věří v další úspěch Pavel Bartoníček.

První zápas s celkem Žebráku se hraje ve středu 9. března v Hořovicích, druhý v Nymburce v sobotu 12. března. Případný třetí mač hned v neděli 13. března opět na ledě Žebráku.

1. zápas

Nymburský Lev - Buldoci Neratovice 7:6 (3:3, 2:2, 2:1)

Branky Nymburka: Martinec 2, Hrdina 2, Lokajíček, Cicvárek, Velechovský. Vyloučení: 11:12. Využití: 3:0. Oslabení: 0:2.

Nymburk: Heneš (Pánek) – Cicvárek, Červeňák, Kuzďas A., Lokajíček, Šafra, Procházka, Mikala, Dvořák D., Šifta, Hrdina, Turinský, Dvořák V., Musil, Straňák, Velechovský, Martinec, Kuzďas J.

2. zápas

Buldoci Neratovice - Nymburský Lev 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Branky Nymburka: Martinec 2, Kuzďas J., Hrdina, Velechovský, Dvořák V. Vyloučení: 11:14. Využití: 2:2.

Nymburk: Heneš (31. Pánek) – Cicvárek, Červeňák, Kuzďas A., Lokajíček, Šafra, Procházka, Mikala, Dvořák D., Hrdina, Turinský, Dvořák V., Musil, Straňák, Velechovský, Kuzďas J.