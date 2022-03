Nedávno jsem v těchto novinách mluvil o tom, že sezonu lze hodnotit až podle výsledku v play off. A jak správně zmiňujete, opět jsme vypadli v prvním kole. To již není náhoda. Sezonu tedy hodnotím negativně. Jediné pozitivum je, že se daří do A týmu zapracovávat mladé hráče, naše odchovance. Ale i oni si musí uvědomit, že nemůžou stále spoléhat na to, že to za ně odehrají naše „hvězdy“. Musí převzít větší díl odpovědnosti.

Přes první kolo jste chtěli přejít. Kde hledat příčiny toho, že se to nepovedlo?

Celou sezonu hrajeme hezký hokej, dáváme spoustu gólů, ale v play off se na krásu nehraje. Je to jiná soutěž a my se s naší hrou neumíme dostatečně přizpůsobit.

Bylo pro vás vyřazení v prvním kole velkým zklamáním?

Samozřejmě. Ale doufám, že je to především zklamání pro hráče. Celou sezonu trénují, hrají soutěž, která rozhodne o nasazení a když by si měli užít bitvy play off, kvůli kterým to snad hrají, tak vypadnou v prvním kole.

Měli jste výbornou a vyrovnanou dvojici brankářů. Byli to právě tito muži, o které se mohl tým opřít?

Myslím, že dvojice Bílek - Hermann byla nejsilnější, jakou jsme kdy v Poděbradech měli.

Kdo byl hlavním tahounem mužstva?

Jak říkám, určitě brankáři. Pak nejproduktivnější hráč týmu Rindoš, nestárnoucí Pojkar, kapitán Tůma, Kejdana.

Co vás během sezony nejvíce potěšilo a naopak nejvíce zklamalo?

Jak jsem již řekl, potěšila mě naše produktivní hra v základní části, zapracování mladých do A týmu a zklamalo vypadnutí v prvním kole play off.

Máte už nyní jasno, jak se změní kádr pro další sezonu?

Trenér A týmu Michla Dobroň měl smlouvu do konce sezony. Rozhodl se po letech opustit svět ledního hokeje a vydat se na úplně jinou profesní dráhu. My to respektujeme, děkujeme za odvedou práci u mládeže i u A týmu a přejeme mu vše dobré do dalšího života. Otázku trenéra pro A tým budeme teprve řešit a podle toho se bude vyvíjet i kádr pro příští sezonu.

Nyní už máte úplné volno? Kdy začnete s přípravou na novou sezonu a jak bude vypadat?

Členové A týmu se již tradičně připravují v létě individuálně. Někteří mladší trénují s juniorkou. Áčko se opět sejde v srpnu na ledě.