Fantomas se zlobí, dál ale Jágrovi a spol. věří

Už více než dvacet let je jeho nezaměnitelná hrozivá maska součástí nejen sobotních televizních večerů, ale i hokejových šampionátů. Fantomas se bez nadsázky zařadil mezi desítky českých reprezentantů, které fanoušci rok co rok při šampionátech a olympiádách hltají. A dodnes muže pod maskou padoucha, který toužil ovládnout celý svět, žádají o společné fotky. Ústečák Vasil Simkovič je neodmítá a poctivě se fotil i při posledním zápase Kladna. A co dělal jako Ústečák právě v Kladně?

Fantomas alias Vasil Simkovský. | Foto: Deník / Rudolf Muzika

Důvod je jediný: Jaromír Jágr. „Jasně, že Jarda, podívej na moje záda,“ hrdě ukazuje číslo 68 na dresu Rytířů, který výjimečně vyměnil za ten reprezentační. Však mu ho také osobně předal JJ68 k nedávným čtyřicátinám. „A moc si toho cením. Já jsem sice RepreFantomas, ale Jarda Jágr přece byl i velkou postavou národního týmu. A protože je z Kladna, musel Fantomas za ním, aby se mu přiblížil. Jaromír je můj život,“ říká zpomaleným hlasem skutečně připomínajícím Fantomase. Získat dvanáct bodů a doufat, upíná své naděje Zikmund k zázraku Přečíst článek › Vasil Simkovič fandil sportu odjakživa, už jako kluk hltal přenosy nejen z hokeje, ale i fotbalu, tenisu a dalších sportů. Bavilo všechno, a když se otevřely hranice, hurá na světové akce! První bylo fotbalové Euro v Anglii, jenže tam ještě Scottland Yardu nekontroval a lorda Rashforda ušetřil. Fandil Čechům v jejich jízdě do finále, zatím bez masky. „Tu jsem si pořídil až před hokejovým šampionátem v Lillehameru v roce 1999. Tehdy to bylo u nějakého stánku na holešovickém nádraží,“ vybavuje si. Na šampionátu pak Jan Hlaváč trefil Čechům ve finále s Finskem zlaté medaile. A Fantomas začal brát světová mistrovství osobně. „Jen o rok později v Petrohradu jsem scházel, já se do Ruska bál, neměl jsem ještě svou nejnovější zbraň,“ směje se. Od té doby už nescházel nikdy. Fanoušci ho milují, seznámil se s hráči. Některým i půjčil svou masku, jichž už má dnes zásoby a v Chomutově mu je dělají na míru. Jsme ve sr*čkách, hřímal po zápase Barinka. Beznaději ale nepropadá Přečíst článek › A na co vzpomíná nejraději? Vybírá dvě zlatá mistrovství, Vídeň 2005 a Kolín 2010. „Ve Vídni bylo mužstvo plné skvělých hráčů a nad nimi Jarda se zraněným malíčkem. K tomu krásné finále s Kanadou, tam byl Fantomas úplně hotovej. V Kolíně to bylo podobné, kluci se tam sebrali ze dna, zlato už nikdo nečekal.“ Vasil Simkovič sport miluje. Jako majitel firmy Termo+ podporuje roky několik ústeckých sportů a teď se dohodl na spolupráci i s Jágrovým Kladnem. „Ústí samozřejmě přeju, ale teď hrajeme s prominutím… Mohu to říci na plnou hubu? Na h..no! Proto jezdím do Kladna. Ani tam na tom nejsou s extraligou dobře, ale já pořád věřím, že to dají,“ dodal hrozivý dobrák Vasil Simkovský. Hokejový Fantomas českých fanoušků. Plzeňská divočina i zmařená naděje. Rytíři zmírají Přečíst článek ›

