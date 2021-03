SPECIÁLNÍ TÝMY

Nejvýraznější posun oproti základní části? Rozhodně hra v početních výhodách. Ve čtyřech utkáních proti Východočechům hrála Boleslav celkem 23 přesilovek a hned osmkrát se radovala z branky. Matematicky vyjádřeno to činí úspěšnost 34.78 procent. V základní části to bylo přitom jen 15.42 procent.

Reprezentativní vzorek čtyř zápasů samozřejmě není velký, nicméně je znát, že Bruslaři se na play-off dobře připravili a ví, že speciální týmy hrají velkou roli. To ostatně po třetím utkání potvrdil i kanadský obránce Mitch Fillman: „Daří se nám v přesilovkách i oslabeních, hodně nám to pomáhá.“

Hru v početní nevýhodě totiž pro změnu Boleslav zvládla úplně bez ztráty kytičky! Ve čtyřech duelech dokázala ustát všechny přesilovky Dynama včetně více než minutové hry ve třech proti pěti ve druhém domácím duelu.

ELIMINACE OPOR

Na ubráněná oslabení se váže další dílčí úspěch Bruslařů. Svým poctivým hokejem dokázali otupit hlavní útočné zbraně Dynama. Andrej Kosticyn, Anthony Camara, Tomáš Zohorna, Matěj Blümel nebo Robert Kousal rozhodně nekousali tolik jako v předkole proti Varům.

Nejvíce byl ze strany Pardubic vidět zkušený běloruský matador, jenže i on pobral v sérii proti Boleslavi jen tři body. Camara sice ve čtvrtfinále dvakrát skóroval, nastřádal ale 24 trestných minut. A Zohorna? Snažil se, bojoval, dostával se protihráčům pod kůži nepříjemným pojetím hokeje a provokacemi, jenže během čtyř utkání se do statistik zapsal jen jednou asistencí.

FANTOM KOTALA

Jakub Kotala. Jasný objev čtvrtfinálové série. Čtyřiadvacetiletý útočník v Mladé Boleslavi působil už v mládeži, pak se ale vrátil do Havířova a smlouvu s prvním týmem Bruslařů podepsal až před touto sezonou.

Přesto ze začátku neměl místo jisté a pendloval v rámci střídavých startů po trase Boleslav – Havířov. V sestavě se usazoval postupně, po zranění Luntera si ale našel místečko v elitní lajně po boku Adama Zbořila a Davida Šťastného. Kromě toho se prosadil i do prvního přesilovkového komanda.

Důvěru Kotala splácí měrou vrchovatou – zatímco v základní části dal jen tři góly, čtvrtfinálovou sérii zakončil s bilancí 5+1. V prvním utkání nahrál Zbořilovi na vítězný gól, ve druhém skóroval dvakrát, ve třetím duelu zapsal opět dvě trefy a čtvrtý zápas rozsekl vítěznou brankou na 4:3. K produktivitě přidal i potřebný důraz, blýskl se pěti hity.

JISTÝ RŮŽIČKA

Měl famózní vstup do série. Odchovanec mladoboleslavského hokeje v prvních dvou domácích čtvrtfinále nepustil za svá záda ani jeden puk a výrazně se podepsal pod výhry 2:0 a 5:0. Poprvé ho překonal až Camara ve třetím utkání.

Růžička během čtyř zápasů čelil 125 střeleckým pokusům Dynama a inkasoval pouhých pět branek. Úspěšnost zákroků vytáhl na luxusních 96 procent, průměr obdržených gólů stlačil na 1.25. Heroický výkon podal ve třetím utkání, ve kterém pochytal 42 ze 44 ran.

Kromě toho dokázal v pravý moment vytáhnout klíčový zákrok – ve druhém utkání na boleslavském ledě při dvojnásobném oslabení za vedení 1:0 skvěle vyčapal střelu Roberta Kousala, v závěru třetího duelu odolal při ráně Vály, která by srovnala skóre na 3:3, a v posledním utkání udržel svůj tým ve hře, když za stavu 1:3 skvělým přesunem k pravé tyči zastavil přesilovkovou tutovku Pauloviče.

PRODUKTIVNÍ KAPITÁN

Martin Ševc v play-off prodává své bohaté zkušenosti. Ví, co a jak, je pravým lídrem týmu a opět ukazuje, jak moc je pro Bruslaře klíčový. Ani v jednom zápase nestrávil na ledě méně jak 21 minut čistého času, naskakuje v přesilovkách, oslabeních, je stálicí první formace. Oproti základní části výrazně zklidnil emoce – zatímco v dlouhodobé fázi byl nejtrestanějším hráčem celé ligy, ve čtvrtfinále nasbíral jen čtyři trestné minuty. Inkasoval je v ne úplně vhodnou chvíli, po jeho strkanici s Poulíčkem ve druhém domácím zápase musela Boleslav bránit víc jak minutu oslabení tří proti pěti, avšak zvládla to.

Zkušený kapitán navíc týmu výrazně pomohl směrem dopředu – o výhře 2:0 na úvod série rozhodl prakticky sám, asistoval u první branky a druhou vstřelil, v dalších třech utkáních pokaždé zapsal asistenci. Po Kotalovi je s bilancí 1+4 druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva v play-off.

VNITŘNÍ SÍLA TÝMU

Soudržnost kolektivu. To byla i podle trenéra Radima Rulíka největší deviza Boleslavi v základní části. A ukázalo se to také v průběhu čtvrtfinále.



O obětavé týmové hře v oslabení už byla řeč, Bruslaři ale zvládli i jiné vypjaté chvíle. Nenechávali se vyprovokovat soupeřem, byli dostatečně disciplinovaní, uměli se podpořit navzájem. Poctivě bránili vlastní brankoviště, aby Pardubičtí nemohli rozhodit soustředěného brankáře Růžičku, blokovali střely, dokázali precizním napadáním a přesnými zákroky rozbíjet kombinace Dynama. To všechno ale na závěr přebil úchvatný obrat ve čtvrtém utkání. Třetí třetina začala za stavu 1:3 z pohledu Boleslavi, její hráči ale nesložili zbraně a dokázali otočit na 5:3.

„Nemůžeme pokaždé chtít, abychom v zápasech vedli. V play-off prostě musíme ukázat, že umíme zápasy i otáčet,“ prohlásil Pavel Kousal, jehož kontaktní gól na 2:3 celý zvrat odstartoval.