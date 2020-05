„Práci Michala Dobroně hodnotíme velmi pozitivně. Má řadu zkušeností z velkého hokeje a posouvá celý náš klub na vyšší úroveň. Jsem rád, že jsme se dohodli i na trénování A týmu,“ přiblížil dosavadní spolupráci předseda poděbradského klubu Petr Fiala.

Michal Dobroň poslední dvě sezony hájil obranné řady Poděbrad. Během své hráčské kariéry nosil dres Karlových Varů, Ústí nad Labem, Plzně, Edinburghu nebo francouzského Brestu, k osmi zápasům nastoupil i za českou reprezentaci. V extralize odehrál více než šest set utkání a mezi největší úspěchy patří extraligové mistrovské tituly se Spartou Praha a Slovanem Bratislava.

V minulé sezoně Dobroně limitovalo zranění kolene, a tak přišla nabídka na případný přesun na střídačku, pokud by již nemohl dále hrát. „A rozhodování to bylo lehké. Zdraví už by mi opravdu nedovolilo aktivně hrát. Zranění kolene, které jsem prodělal v minulé sezoně, mě i v té letošní dost limitovalo. Nabídka trénovat A tým mě potěšila a rád jsem ji přijal, je to pro mě velká výzva,“ přiblížil své pocity nový trenér poděbradských hokejistů.

Prostředí to pro něj nebude vůbec nové. Svoji „poděbradskou“ hráčskou kariéru již v loňské sezoně rozšířil i o tu trenérskou. Staral se především o žákovská mužstva. „A i v novém ročníku s Michalem počítáme také k žákům. Spolu s Přemkem Sedlákem bude mít na starost žákovské týmy, přihláška do žákovských ročníkových soutěží je velká výzva. Navíc dávalo smysl nabídnout mu i áčko. Hráče zná a myslíme si, že svou náročností pomůže formovat hlavně mladší hráče, které potřebujeme zabudovat do našeho A mužstva z juniorské kategorie,“ nastínil plány při podpisu smlouvy předseda Petr Fiala.

„S většinou hráčů se znám, tak si myslím, že spolupráce bude klapat,“ potvrdil i Michal Dobroň. „Samozřejmě budu v jiné pozici, ale i tu jsem už zažil. V Anglii jsem totiž působil jako hrající trenér. Věřím, že mě kluci v nové pozici přijmou, už během dvou sezon jsme si toho hodně řekli,“ doplnil.

A jak se mu vůbec v Poděbradech líbí? „Moc. Je tady super parta – jak trenérská, tak i hráčská. Je vidět, že se tady chce pracovat a posouvat se dát. Jsem tady maximálně spokojený,“ řekl kouč.

Tým se postupně skládá dohromady, ale větší část mužstva by měla zůstat pohromadě. „Hlavní změna bude asi v trénincích. Budeme trénovat třikrát týdně. A co týká systému hry, tak to ještě probereme a nastavíme tak, aby to klapalo. Do sezony chci jít tak jako do každého zápasu – vyhrát,“ burcuje už nyní své svěřence Michal Dobroň.