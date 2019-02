Poděbrady – Nutně potřebovali tři body. A neměli to vůbec jednoduché. Na svém ledě hostili druhý tým tabulky Krajské ligy, celek Rakovníku. Poslední Poděbrady se ale svého soupeře nezalekly a na svém ledě vyhrály vysoko 8:4. Přesto jsou poděbradští hokejisté stále na úplném chvostu tabulky.

PODĚBRADY – RAKOVNÍK 8:4

Poděbrady odehrály zřejmě nepovedenější utkání v letošní sezoně a naprosto zaslouženě přehrály druhý tým tabulky. V sestavě domácích se objevily dvě zbrusu nové posily – Martin Dulovec a Luboš Brzák. A v prvním útoku byly hodně znát.

„Utkání mělo tempo, padla spousta krásných gólů a získali jsme tři cenné body," rozplýval se trenér poděbradského mužstva David Kubát. „Nicméně v naší situaci tento výkon nesmí být výjimkou, ale do konce sezony musí být pravidlem," burcuje svěřence před dalšími zápasy.

Jeden z noviců v poděbradské sestavě, Martin Dulovec, se uvedl gólem. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre. Hosté ale do první přestávky srovnali. Rakovník šel do vedení poprvé a také naposledy ve 28. minutě. Po dvou třetinách pak vedlo mužstvo z lázeňského města těsně 4:3. A o svém vítězství tak definitivně rozhodlo v poslední třetině. Poděbrady daly ve 44. minutě během jediné minuty dvě branky a to je hodně uklidnilo. Pak ujel ve vlastním oslabení Skokan a zvýšil už na 7:3. Rakovník sice ještě jednou udeřil, ale poslední slovo patřilo domácím, když využil přesilovou hru Kubát.

Branky: 4. Dulovec (Malínský), 29. I. Procházka (Dvořák, Malínský), 33. Malínský (Dulovec), I. Procházka (Jelínek, Kubát), 44. Malínský (Dvořák, Jelínek), 44. Jelínek (Pánek), 48. Skokan (Velechovský), 57. Kubát (Jelínek, Pánek) – 12. Ságner (Schvojka), 28. Bauer (Mikeš), 37. Mikeš (Bauer), 50. Važanský (Kříž). Třetiny: 1:1, 3:2, 4:1.

Poděbrady: Král – Malínský, Chmelař, Pánek, Svoboda, Pozník, Malina – Dulovec, Dvořák, Brzák – Jelínek, Kubát, Procházka – Šafra, Skokan, Velechovský.