Další jasné a bezproblémové vítězství si do tabulky Krajské soutěže připsali hokejisté Nymburka, kteří soutěži vévodí. Týmu Příbram 99 dokázali nasázet na jeho ledě devět branek. Sami ani jednou neinkasovali, gólman Škubal vychytal nulu. A hattrickem se blýskl Jakub Kuzďas.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - Příbram 99 | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Příbram 99 – Nymburk 0:9

„Utkání bylo jednoznačné, od nás to byl komplexní výkon od všech hráčů. Od začátku do konce jsme hráli hezký hokej a proměnili své šance, které jsme si vypracovali. Většinu z nich jsme proměnili, byli jsme hodně produktivní. Celý tým podal velice dobrý výkon,“ chválil nymburský trenér Pavel Bartoníček. „Důležité také bylo, že jsme hráli čistě a neměli jsme tolik vyloučených. To také k jasné výhře pomohlo,“ přidal kouč Nymburka.

To vše bylo podpořené nulou vzadu. „Pro brankáře je to těžké, měl asi jen devět zákroků. Třeba pět minut na něj nic nejde a když přišla šance, tak ji chytil,“ dodal Bartoníček.

Branky: 2. J. Kuzďas, 5. Protivný, 14. Martinec, 18. Hrdina, 25. J. Kuzďas, 31. Musil, 34. J. Kuzďas, 40. Lokajíček, 54. Velechovský. Třetiny: 0:4, 0:4, 0:1.