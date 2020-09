Nová sezona je tady, jak se na ni těšíte?

Těším se jako každý rok a doufám, že vzhledem k současné problematické situaci proběhne pokud možno bez větších komplikací.

Jak jste na sezonu připraveni?

Jak jsme připraveni, ukážou úvodní kola. Odhadnout sílu soupeřů je složité, doba je turbulentní a plná změn. Myslím ale, že to bude dobré.

Jaká tedy byla vůbec celá příprava?

Na ledě je A tým od 18. srpna. Sehráli jsme čtyři přípravná utkání s kvalitními soupeři. První dvě jsme těsně prohráli, ty následující jsme už zvládli.

K jakým změnám došlo v hráčském kádru?

Základní osa kádru zůstala pohromadě. Odešel kapitán Martin Příhoda a s aktivní činností skončil Michal Dobroň, který se přesunul na trenérskou pozici. Pokračovat se chystají David Pojkar i Lukáš Rindoš. Do mužstva se po působení v Německu vrátil Antonín Jelínek, který bude nově i trenér mládeže v našem klubu. Jinak kádr je dost široký, trenér má z čeho vybírat. Věřím, že v rámci boje o sestavu ze sebe každý vydá to nejlepší.

Ke změně došlo také na postu hlavního trenéra, mužstvo povede Michal Dobroň. Co si od toho slibujete?

Po dvou letech jsme chtěli změnu. Trenérovi Boháčkovi, kterému touto cestou ještě jednou děkuji za spolupráci, skončila smlouva, tak jsme se rozhodli oslovit Michala Dobroně, který u nás hrál a v současnosti trénuje také mládež. Slibujeme si od něho, že mužstvo svými zkušenostmi posune dál a že především mladé hráče povede k tvrdé přípravě. Bez toho se v dnešní době zvyšující se úrovně Krajské ligy mužů nemají šanci výrazněji prosadit.

V minulých sezonách jste dávali dost prostoru vašim odchovancům. Budete v tomto trendu pokračovat?

Jednoznačně. V základním kádru je již sedm hráčů, kteří prošli mládežnickými mužstvy HC Poděbrady a v juniorech jsou připraveni další čtyři, kteří si chtějí za A tým zahrát. O šanci si ale musí říci svým přístupem k tréninku i výkony v zápasech. Mládí není žádná zásluha.

Jaké jsou vaše cíle do nadcházející sezony?

Cíle máme vždy ty nejvyšší. Já chci vyhrát každý zápas a doufám, že stejně to cítí i hráči A týmu. Určitě se chceme dostat do play off a tam dojít co nejdál. Nejlépe celou soutěž vyhrát.

Poděbradský klub ale není jen A tým dospělých, ale také mládežnické týmy. Jaké máte cíle u těchto celků?

U nejmladších kategorií se již několik let systematickou prací snažíme vybudovat co nejširší základnu pro žákovské kategorie. Letos poprvé jsme mladší a starší žáky přihlásili do žákovské ligy, nejvyšší mládežnické soutěže v republice. Cílem je v konfrontaci s těmi nejlepšími připravit naše hráče tak, aby se měli šanci poprat se místo v některé z akademií ČSLH. U mužstev dorostu a juniorů je cílem připravovat hráče na přechod do mužstva dospělých, aby v budoucnu domácí odchovanci byli hlavní osou a tahouny A týmu, tak jak tomu bylo v době, kdy hrála ještě naše generace.

Počítáte s tím, že budete v průběhu sezony dělat nábory malých dětí?

Nábory děláme celoročně na pravidelných trénincích v pondělí v 16:45, ve čtvrtek v 17 hodin a v neděli v 8:45. V listopadu připravujeme opět ve spolupráci s ČSLH velkou náborovou akci „Pojď hrát hokej“. Rád bych i touto cestou pozval všechny děti i rodiče z Poděbrad a okolí, aby se přišli na nějaký trénink náboru podívat. Je veden kvalitními trenéry zábavnou formou a je to nejrychlejší cesta, jak naučit děti bruslit.

Jak se vyvíjí situace ohledně dostavby zimního stadionu v Poděbradech?

V tomto směru mám jen pozitivní informace. Stavba šaten je dokončena. Na začátku září proběhla částečná kolaudace a v současné době se čeká na schválení od hasičů. Poté bude definitivně zkolaudováno. Běží výběrová řízení na dodavatele vybavení šaten a zázemí. Věřím, že se vše stihne do konce září. Na základě projektu se bude vyhlašovat také výběrové řízení na zhotovitele parkoviště a odstavných ploch okolo zimáku.

To je pro vás jistě skvělá zpráva…

Pro každodenní život našeho klubu to bude mít velký význam, protože se konečně dočkáme toho, že každé mládežnické družstvo bude mít svoji šatnu a děti se již nebudou muset tísnit jako doposud. Součástí nové budovy budou také rozcvičovna, posilovna a společenská místnost pro rodiče čekající na své trénující ratolesti. Bude to zároveň skvělá reklama i pro město, protože naši soupeři budou vždy umístěni do nových šaten. Vznikne tak moderní, plnohodnotný, sportovní stánek splňující požadavky na současnou přípravu sportovců.

Počítáte tedy i nějakými akcemi mimo poděbradský hokej?

Již nyní vnímáme zájem ČSLH o spolupráci. Vím, že se již také dojednávají podrobnosti přípravného ročního kempu sledge hokejistů před příští paralympiádou. Společně s nedávno dokončenou Městkou sportovní halou to posune sportovní infrastrukturu v Poděbradech o velký skok dopředu.

Soupiska mužstva

31 Bílek Pavel 1993

25 Škubal Jiří 1989



7 Pojkar David 1981

15 Pácal Jiří 1994

14 Milaniak Lukáš 1999

26 Toupal David 2000

33 Karoch Marek 1999

87 Tuma Lukáš 1993

79 Kejdana Filip 1991

27 Jelínek Antonín 1994

8 Diviš Karel 2002

38 Nutil Josef 1999

37 Bartoň Adam 2002

3 Toupal Patrik 2001

23 Korvas Martin 1989

17 Žalud Matěj 1999

44 Šafra Josef 1995

97 Kubát Marek 2000

92 Vošta Jiří 1989

12 Rindoš Lukáš 1986

22 Čapek Dominik 1996

46 Martínek Viktor 1999

91 Žemlička Vojtěch 1995

71 Kosinka Jakub 1998