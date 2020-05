Váš otec je bývalý hráč, nyní trenér a funkcionář v poděbradském klubu v jedné osobě. Pro vás byla volba hokeje asi jasná…

Tak určitě. Svoje první brusle jsem od táty dostal už k Vánocům těsně před mými třetími narozeninami. Nicméně kromě hokeje byly i pokusy s fotbalem nebo tenisem. Ani u jednoho jsem nevydržel tak, jako u hokeje. Navíc hokej hráli i moji spolužáci ze základní školy, se kterými jsme prošli společně téměř všechny kategorie, kde jsme měli dobrou partu a proto byla volba jasná. Ale to, že mě můj táta vedl od přípravky až do áčka, bylo pro mě nesmírně cenné a chtěl bych mu za to moc poděkovat a popřát mu mnoho dalších úspěchů.

Máte za sebou poslední sezonu jako junior. Jaká byla?

Před sezonou jsme měli jasný cíl. Ve skupině skončit nejhůř druzí, abychom si zahráli nadstavbu Ligy juniorů. Od začátku jsem věřil, že se postup může povést. To potvrdil i první zápas proti Kolínu, který jsme porazili 6:4. Bohužel pak přišly další rozhodující zápasy. Dva proti Benátkám, které jsme nedokázali porazit, byť to byly zápasy vyrovnané. A druhý zápas v Kolíně, který mě mrzí dodnes, protože tam jsme si šli pro výhru a dvě třetiny to tak bylo. Poté po našich chybách, kterými jsme jim darovali vedení a celý zápas, nás stál tento zápas postup. Ten se tedy nekonal a od listopadu jsme hráli skupinu o umístění. Bohužel výkony a nasazení nebyly takové, jako v první části soutěže. Sehráli jsme mnoho dobrých zápasů, ale také pár velmi špatných.

A co vaše výkony?

Co se týče mně osobně, tak moje výkony nebyly takové, jaké jsem si představoval před sezonou, a i to byl jeden z faktorů, proč jsme nepostoupili a který si vyčítám. My ,,starší“ jsme tomu nedokázali dát víc, i když jsme měli. Beztak bych chtěl klukům poděkovat a popřát hodně štěstí do nadcházející sezony, aby se postup vydařil a došli co nejdál. Klidně až do Extraligy. Určitě na to mají!

Dost utkání jste také odehrál za mužský A tým. Jak se vám dařilo mezi dospělými?

Svůj první zápas v soutěží jsem odehrál ve Velkých Popovicích. Na to, jak se mi dařilo, se musíte zeptat trenéra, ale snažil jsem se na ledě odvést maximum, byť to bylo většinou pár střídání, protože jsme se vždy točili s dalšími kluky z juniorky.

Zaznamenal jste jednu branku, kterou jste dal proti rezervě Kolína. Mohlo být gólových zápisů více?

Gólových zápisů mohlo a mělo být více, ale to souvisí s mojí předešlou odpovědí. Věřím, že tuhle sezonu jich bude mnohem více.

Měl jste nebo máte nějaký hokejový vzor?

Vždy mě bavil a baví ex-pardubický střelec Petr Sýkora. Z NHL mám rád Ovečkina.

A týmu vyšla parádně základní část, pak ale přišlo play off a vy jste vyhořeli. Co bylo příčinou vašeho vyřazení?

V play off jsem si zahrál až poslední zápas, ale podle mě byly největší příčiny tři. Nebyli jsme připraveni dobře fyzicky, ani takticky. V tomto směru byl Mělník prostě lepší a určitě vliv na neúspěch měla naše nedisciplinovanost, hlavně ve třetím zápase v Poděbradech, kdy se nechali vyloučit naši dva klíčoví hráči.

Sedíte v jedné kabině s o mnoho staršími hráči. Kdo má v kabině hlavní slovo? Kdo je největším vůdcem a má největší respekt?

Před zápasem má hlavní slovo Lukáš Rindoš, který nikoho jiného ke slovu ani nepustí (smích). Během zápasu měl hlavní slovo náš kapitán Martin Příhoda s Davidem Pojkarem a Michalem Dobroněm. Můj největší respekt v týmu měli právě tito tři.

A od koho se nejvíce učíte na ledě?

Snažil jsem se učit od všech. Většina kluků má za sebou velké úspěchy a spousty zápasů v našich nejvyšších ligách. Hlavně se mi líbila jejich chuť vyhrávat. Ta byla neuvěřitelná a bylo jedno, jestli to bylo na tréninku v bagu, nebo při zápase. Tohle naší generaci ohromně chybí. Myslím, že nejen pro mě to byla velká škola, ale i pro ostatní kluky v týmu, kteří jsou v mém věku.

Marek Kubát

Bydliště: Poděbrady

Narozen: 17. ledna 2000

Studuje: ČVUT, Fakulta elektrotechnická (1. ročník)

Znamení: Kozoroh

Další oblíbené sporty: Golf, tenis, fotbal

Oblíbené jídlo: Svíčková

Oblíbené pití: Pivo Plzeň

Oblíbený film: James Bond

Oblíbená hudba: Rock a oldies