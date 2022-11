Do akce Českého svazu lední hokeje (ČSLH) s názvem Pojď hrát hokej se tradičně připojil i nymburský klub. „Přijít mohou všichni ve věku 4 až 8 let. A pozor, hokej je dnes i záležitostí holek,“ říká Jakub Kuzďas šéftrenér nymburské mládeže a upozorňuje na velký úspěch ženského národního týmu, který byl na letošní MS třetí.

Co vás na náborovém dnu čeká? „Celá hodina zábavy. Děti si vytvoří svůj první hokejový zážitek a rodiče se seznámí s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu nebo hokejistku a jaký je přínos ledního hokeje pro rozvoj osobnosti dítěte a jeho zdravotní stav,“ říká Kuzďas, který je zároveň kapitánem nymburského A týmu. I stanovení věku je jen orientační. „Nemějte strach, že by bylo vaše dítě na začátek v hokeji až moc velké. Nikdy totiž není pozdě začít s hokejem,“ dodává kapitán.

Co si s sebou na nymburský zimák přinést? „Stačí jen brusle, helma a rukavice. Dokonce postačí lyžařská helma a rukavice,“ říká šéftrenér mládeže s tím, že pokud nedisponujete takovým vybavením, lze si po dohodě předem věci vypůjčit v klubu (info na telefonu 773 132 740). Kromě hokejového zážitku si každé dítě odnese i dárek.

V Nymburce hraje hokej aktuálně stovka dětí a dospělých. Kromě kategorie mužů nastupují do mistrovských zápasů starší žáci, mladší žáci, 4., 3. a 2. třída. Pravidelný trénink, který je navíc úplně zdarma, mají i nováčci na bruslích (vždy v pondělí od 17:00, ve středu od 17:00 a v pátek od 15:45 hodin). „Ostatní mládež má pak k dispozici v každé kategorii od pondělí do pátku pět hodin ledu v odpoledních časech, což je naše velká přednost oproti ostatním hokejovým klubům,“ vysvětluje Kuzďas s tím, že díky tomu si do Nymburka jezdí mnoho klubů zahrát proti nymburským hokejistům přátelské zápasy.

Klub, který má od letošního roku nové vedení, bude mít v budoucnu i nové zázemí. Zimní stadion totiž daroval městu Nymburk a ten plánuje výstavbu nového. „Samozřejmě přemýšlíme dopředu, takže po dobu rekonstrukce tu musí po spolupráci s městem vyrůst náhradní hrací plocha. Obavy o budoucnost nemáme. Naopak se máme všichni na co těšit,“ řekl Kuzďas.

Informaci o každoroční náborové akci najdete na webu www.tydenhokeje.cz. Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná po celé České republice po jedenácté. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hokejem desetitisíce dětí. „Každý rok se připojí nové děti i do nymburského klubu. Při pravidelné docházce pro ně máme připravenou k vypůjčení hokejovou výstroj. Navíc dokud se učí bruslit a nehrají mistrovské zápasy, neplatí žádné klubové příspěvky. Takže se mohou naučit bruslit úplně zdarma,“ dodává Kuzďas.