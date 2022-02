„Hokej v dnešní době není už jen o zábavě, ale souvisí s ním i určitá společenská odpovědnost, kterou vnímáme. Snažíme se proto při každé příležitosti, která se naskytne, pomáhat druhým. Jsme rádi, že se i letos zapojujeme do projektu O Kapku lepší hokej,“ uvedl tiskový mluvčí kladenského klubu Lukáš Jůdl.

Do celorepublikové akce se zapojili všechny extraligové kluby včetně Rytířů. Už v úterním zápase proti Hradci Králové nastoupil ve speciálním dresu s oranžovými prvky kapitán Tomáš Plekanec. Zvláštní úbor měl na druhé straně i kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák. Po skončení akce půjdou všechny trikoty do dražby, jejíž výtěžek pomůže právě Kapce naděje.

„V loňském ročníku jsme odehráli tento speciální zápas ve speciální sadě dresů s motivy O Kapku lepší hokej. Letos jsme upravili pouze dva a sice ten, který nosí Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr,“ prozradil Jůdl. Slavná osmašedesátka ale zatím zůstává mimo hru a otázkou je, jestli připravený dres oblékne aspoň v pátek proti Liberci. Právě toto utkání bude domácím duelem, který Rytíři projektu věnují.

„Během utkání budou moci všichni naši fanoušci v chomutovské aréně přispět dobrovolnou částkou do oranžové kasičky. Věříme, že se nám podaří vybrat částku, která bude prospěšná potřebným,“ přeje si mluvčí Rytířů.

Fanouškům na chomutovském stadionu se naskytne nezvyklá podívaná. Hráči budou mít hokejky omotané oranžovou páskou, v bruslích budou mít oranžové tkaničky a trenéři si na oblečení připnou oranžové stužky. Právě tato výrazná barva totiž symbolizuje boj proti rakovině.

A pro hokejové Kladno má letošní ročník projektu speciální význam. Tváří třetího ročníku se totiž stala rodina bývalého hokejisty Tomáše Klimta. Obě jeho dcery musely podstoupit transplantaci kostní dřeně, dnes už jsou ale naštěstí plně zdrávy.

„Fakt, že tvářemi letošního ročníku jsou dcery bývalého kladenského útočníka Tomáše Klimta, je pro nás další přidanou hodnotou. Jsme moc rádi, že jsou Tomášovy dcery úspěšně vyléčeny, každý takový příběh dodává energii těm, kteří se třeba aktuálně léčí. Toto onemocnění totiž může postihnout opravdu kohokoliv,“ dodává Jůdl.

Zatímco v prvním ročníku akce O Kapku lepší hokej se vybralo přes 300 tisíc korun, loni to bylo už více než 870 tisíc. Pokud tento trend bude pokračovat, mohla by letos padnout i hranice milionu! Na pomoc dětem s poruchami krvetvorby můžou fanoušci přispět zakoupením stužky, produktů ve fanshopu českého hokeje, vydražením speciálních dresů nebo přímým finančním příspěvkem. Ten je možné poslat pomocí DMS nebo přímo na účet. V polovině února pak půjdou do prodeje i speciální hokejové LIVE kartičky.