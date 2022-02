První třetina nabídla jedinou branku. Tu dal hostující Pojkar už v šesté minutě, kdy nachytal nepřipraveného Nováka v brance Čáslavi. Ale tato branka byla po hříchu poslední. Hlavně pro Poděbrady, které se už do konce utkání střelecky neprosadily. Gripeni vyrovnali v prostřední části, kdy se trefil Navrátil. Domácí hnáni hlasitými fanoušky rozhodli v závěrečné třetině, kterou vyhráli tři nula. A mohli slavit vítězství.

„Hodnocení je pozitivní. Poděbrady jsou silný soupeř, hodně bruslivý, má kvalitu. My jsme se s tím popasovali dobře, podržel nás gólman,“ byl spokojený trenér Čáslavi Ladislav Rytnauer. „Před play off je to takové povzbuzení. Hodně se bránilo a závěr jsme si pohlídali. Celkově se nám to vydařilo, kaňkou je zranění Tomka, který si vykloubil koleno,“ uvedl Rytnauer.

Jeho tým jde ze čtvrtého místa do vyřazovacích bojů. „Postup jsme si přáli, je to vrchol sezony. Bez toho by to bylo zklamání. Je to taková odměna a my chceme vyhrát i další sérii,“ přeje si kouč vítězného celku.

FOTO: Zdecimovanou Lysou Polaban vůbec nešetřil. Nasázel jí pět banánů

Velké zklamání bylo patrné v táboře hostí. „Co bych k tomu řekl? Čáslav byla lepší a důraznější,“ hlesl po utkání Michal Dobroň, trenér poražených. „My jsme se dostali do vedení takovou lehkou střelou z dálky, jinak jsme si pořádnou šanci nedokázali vytvořit. Domácí dobře bránili, hráli disciplinovaně,“ chválil protivníka poděbradský kormidelník.

Poděbrady nyní hrát nebudou, budou totiž vyhlížet svého soupeře a hrát budou až ve středu 2. března. „Budeme čekat na soupeře,“ dodal Dobroň.

Branky a nahrávky: 30. Navrátil (Ježek, Blažek), 44. Vlach (Sladký), 53. Blažek (Vlach, Barbora), 60. Sladký (Barbora, Janata) – 6. Pojkar (Vošta). Třetiny: 0:1, 1:0, 3:0.

HC Čáslav: Novák - L. Svoboda, Grauer, Bílek, Šlejtr, Janata, Pipek, Blažek, Křišťan, Tomek, Krpata, Borovanský, Ježek, Vlach, Navrátil, Hejný, Sladký, Barbora.

HC Poděbrady: Bílek - Pojkar, Karoch, Bek, Bartoň, Nutil, Vošta - Kejdana, Rindoš, Plaček, Babička, Čapek, Papoušek, Tuma, Jelínek, Kubát, Mrkus.