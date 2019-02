Byl to zápas brankáře Krofty, chválil gólmana trenér Bičiště

Nymburk /FOTOGALERIE/ - Také podruhé v letošní sezoně porazili Dvůr Králové za tři body. U soupeře vyhráli nymburští druholigoví hokejisté těsně 6:5, před vlastními příznivci to bylo o dvě branky. Ale nervy to byly až do úplného konce.

V podstatě se dá říct, že domácí rozhodli už v první třetině, kterou vyhráli o dvě branky. Další dvě části skončily nerozhodně. „Je ale pravda, že soupeř měl v první třetině spoustu šancí. Přestřílel nás, my jsme byli všude pozdě. A druhá třetina byla jako přes kopírák. Dobré bylo, že jsme byli ve vedení," uvedl po utkání kouč nymburských hokejistů Pavel Bičiště. Nervy to ale byly až do konce. „No to byly! Hosté hráli bez brankáře a v šesti dali branku. Bylo to jen o gól, ale nás uklidnil Stehlík pátým gólem," oddechl si šéf nymburské střídačky. „Štěstí stálo při nás, ale nehráli jsme dobrý hokej," přiznal trenér Bičiště. Velké uznání patří nymburskému brankáři Kroftovi, ten zářil. „Po celé utkání byl vynikající. Byl to jeho zápas," chválil gólmana Bičiště. „Hosté vyslali na jeho bránu asi čtyřicet střel," dodal. Nymburk – D. Králové 5:3 Branky: 6. Wiencek (Eis), 17. Ďurač (Kříž, Stehlík), 32. Král (Eis), 48. Knesl, 59. Stehlík (Knesl) – 35. Matějíček, 49. Fořt (Tondr), 59. Matějíček. Třetiny: 2:0, 1:1, 2:2. NED Hockey Nymburk: Krofta – Kříž, Jirásek, Hroudný, Rittig, Mašek, Tržický, Knesl – Ďurač, Josefus, Stehlík – Kačírek, Bičiště, Kolouch – Král, Eis, Wiencek – Kuzďas, Voženílek, Smejkal.

Autor: Vladimír Malinovský