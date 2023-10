Popáté v letošní sezoně zvítězili hokejisté Nymburka v Krajské soutěži a té s patnácti body suverénně vévodí. Naposledy zdolali neratovické Buldoky. Domácí dokázali třikrát dorovnat náskok soupeře, pak už nymburský tým odskočil a dovedl utkání do vítězného konce.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - TNP Praha (5:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Neratovice – Nymburk 4:6

„Utkání bylo dlouho vyrovnané, byl to hezký hokej z obou stran. Jako vždy s Neratovicemi a také to bylo patřičně tvrdé utkání. My jsme třikrát vedli, ale pokaždé domácí dokázali vyrovnat. Ve třetí třetině jsme rozhodli tím, že jsme využili nabídnuté přesilové hry. V zápase jsme proměnili čtyři,“ těšilo nymburského trenéra Pavla Bartoníčka.

Jeho tým tabulku Krajské soutěže suverénně vede. „Je to ale stále začátek. A do cíle máme daleko. Je ale pravda, že tým si sednul a trochu jsme ho doplnili. Máme tři vyrovnané pětky, na které se můžu spolehnout. Druhá věc je, že oporami jsou nám oba gólmani. Ať chytá Škubal nebo Kraj, oba mají za sebou perfektní zápasy,“ pochválil gólmany nymburský trenér.

Branky: 38. Amler, 40. Amler, 48. Volf, 53. Kolaja - 30. Lokajíček, 40. Petrtýl, 45. Martinec, 51. Velechovský, 52. Hrdina, 57. V. Kuzďas. Třetiny: 0:0, 2:2, 2:4.