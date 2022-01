Víte o tom, že máte v Nymburce možnost zdarma naučit své dítě bruslit? Kluci na fotkách – sedmiletý Oliver z 2. třídy a předškolák Kuba (6 let) už mají první hokejové kroky dávnou za sebou. První borec puky celkem úspěšně chytá, druhý je parádně sází do brány. A nejen oni dva, ale i další desítky kluků z Nymburka, reprezentují město víkend co víkend po celém Středočeském kraji. A teď se k nim můžete připojit i vy.