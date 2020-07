„Nikdy bych nevěřila, že se někdy dostaneme do situace, abychom tohle museli udělat, ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné a stalo se to. A proto jsme se my nejbližší kamarádi rozhodli tenhle účet za pomoci KB založit,“ napsala na Facebooku Pavlína Zbíralová, která stojí za zřízením účtu na pomoc mladému hráči. Číslo transparentního účtu je 123-0762430277/0100.

Buchtelu hokejoví fanoušci znají nejen na severu Čech. Je odchovancem ústeckého Slovanu, v extralize nastoupil za Chomutov, zahrál si Chance ligu za Kadaň, Litoměřice, ale i za výše zmíněné Benátky, v 57 utkáních nastřádal 25 kanadských bodů (9+16). To všechno šlo ale stranou, Buchtela nyní řeší úplně jinou bitvu. Zprávu o sarkomu na srdečním svalu, který bohužel zasáhl i obě plíce, pustil do světa sám.

„Nejdříve se mi to psát nechtělo, ale po pár dnech přemýšlení jsem si řekl, že by se to stejně zjistilo a pravda by vyjela na povrch. Důvodem, proč teď netrénuji, nejsem aktivní na sociálních sítích a nevycházím z domu, a když už tak jen na vozíku, je rakovina. Lékaři mi diagnostikovali zhoubný nádor na srdci,“ napsal Buchtela před měsícem.

„Ondra byl paliativním týmem propuštěn do domácí péče. Momentálně se mu daří lépe, ale každý den je to jako na houpačce. Je odkázaný na kyslík, invalidní vozík a bez dopomoci druhého vlastně nic nezvládne. Protože se situace odehrála velmi rychle a nás tlačí čas, sháníme tímto způsobem peněžitou podporu. Jako přátelé si přejeme, aby měl Ondra ten největší komfort. Proto bychom rádi pomohli v tom, aby se vybrané peníze vynaložili nejen na lékařské potřeby, lékaře a zdravotnické pomůcky, ale taky na jeho plány a sny. Na to, aby si mohl život užívat na sto procent, ačkoliv je teď omezený,“ doplnila Zbíralová.

V ten moment ještě možná sama netušila jakou vlnu solidarity se svými přáteli spustí. Na pomoc Ondřeji Buchtelovi přispěchaly i hokejové hvězdy. Své hokejky draží například kladenský útočník Nicolas Hlava, mladičký bostonský talent Jakub Lauko, hráč Philadelphie Flyers David Kaše, slovenský útočník Marek Hovorka nebo gólman Dominik Pavlát.

A přidávají se další a další! S pomocí přišel také Nadační fond Ivana Hlinky, který někdejšímu mládežnickému reprezentantovi daruje 200 tisíc korun. Částkou 25 tisíc korun přispěl třeba i obránce Juraj Valach.