Po jedné sezoně se vracíte do Kladna. Jaké to je přicházet zpátky do známého prostředí?

Jsem rád, že lidi v klubu znám. Znám část týmu, která zůstala, znám trenéry a vím, jaké to tam je. Je to pro mě určitě velká výhoda.

V Kladně jste strávil tři sezony a dvakrát jste slavil postup do extraligy. Jak se na to vzpomíná?

To se nezapomíná, jsou to momenty obrovské euforie. Proto hokej hrajeme. Byly to nezapomenutelné zážitky, za které jsem hrozně rád.

Za tři sezony jste chytal vedle Lukáše Cikánka, Denise Godly a Andreje Košarišťana. Jak vzpomínáte na svoje brankářské kolegy?

Jsem rád, že se všemi jsem si rozuměl. Každý gólman, který je starší než já, mi vždycky dokáže něco předat. U všech to platilo.

Teď vás čeká spolupráce s Kanaďanem Landonem Bowem. Těšíte se na to?

Je to zase něco nového, s kanadským gólmanem jsem ještě nespolupracoval. Má také hodně zkušeností, které mi bude moci předat. Na národnosti ani moc nezáleží.

Jazyková bariéra by pro vás neměla být problémem, když jste chytal v Americe, ne?

Myslím, že ne. Už nějakou dobu jsem anglicky pořádně nemluvil, ale tohle se snad nezapomíná. Opráším to a bude to v pohodě.

Čeká vás ale hodně těžká pozice. V minulé sezoně nastoupil Bow do všech zápasů Kladna.

Počítám s tím, že nedostanu žádné zápasy zadarmo. Těším se hlavně na to, že budu v extralize, dostanu nějaký zápasy a nějaké zkušenosti z pozice dvojky. Jde o to být pořád připravený. Budu na sobě makat celou dobu a budu muset využít každé příležitosti, která se mi naskytne, a čerpat z toho do dalších let. Je to asi moje zlomová sezona.

Jak se ohlížíte za poslední sezonou, kterou jste strávil v Porubě?

Sezona pro mě osobně nedopadla nejhůř. Týmově to samozřejmě bylo zklamání, protože jsme nedosáhli na cíle, které jsme chtěli. Chtěli jsme, ale pořád to nešlo. Já jsem za sezonu rád. Odchytal jsem víceméně půlku sezony a zase mi to něco dalo.

Můžou vám právě tyhle zkušenosti pomoct, aby si to sedlo i v extralize?

Sám nedokážu říct, jestli jo, nebo ne. Jsem ale o pár let starší a mám toho odchytáno víc. Je to hodně i o psychice a věřím, že každý rok vám něco dá. Navíc vím, že Landon je prvotřídní gólman, který dokáže tým podržet. Vím, že nebudu mít takové zápasové vytížení, ale budu se moct soustředit na těch pár zápasů, které dostanu.

Do Kladna ale přicházíte na hostování jako hráč Sparty, se kterou jste spolupracoval už během play off. Jak spolupráce vznikla?

Jsem odchovanec Sparty, takže znám odmalička trenéra brankářů Petra Přikryla. Vždycky jsme byli v kontaktu a snažil se mi pomáhat. My jsme končili brzo a byla tam myšlenka, že bych se do budoucna mohl zase přibližovat Spartě, tak mě poprosil, jestli bych s nimi nešel trénovat. Já se na to strašně těšil. Naše sezona byla krátká, takže jsem byl rád, že můžu být na ledě a v prostředí play off. Strašně jsem si to užíval, i když jsem byl během zápasů jen divák. Kabina žila, bylo příjemné to vidět a užívat si to s nimi. I kluci mě hezky přijali.

To bylo příjemné ocenění práce, když o vás projevil zájem mateřský klub, ne?

Jo, bylo to moc příjemné. Takové zadostiučinění. Když makáte, snažíte se a pak se vám ozvou, tak to potěší.

Jaký je výhled dál? Strávíte sezonu v Kladně s tím, že příští rok se uvidí, jaká bude situace na Spartě, kde je teď přetlak v brankovišti?

Přesně tak. Sám ale nevím, jak to bude vypadat. Bude záležet na mých výkonech i na výkonech ostatních. Zatím to neřeším, chci se soustředit na tuhle sezonu a odvést co nejlepší výkony. Uvidím, co bude po téhle sezoně. Teď na to není potřeba myslet.

V přípravě teď máte volno. Jak ho vy osobně trávíte?

Máme tréninkový plán, takže ho musíme dodržovat. Máme ale svobodu v tom, že si klidně můžeme zajet na dovolenou a odtrénovat to tam. Já byl zatím s přítelkyní ve Špindlu, kde jsme měli dvoudenní pobyt. Vyrazili jsme na výlety a zrelaxovali. Teď se chvíli zdržím doma a pak pojedu na Slovensko za babičkou.

Na sociálních sítích jsem zaznamenal, že s partnerkou jste se zasnoubili. Na kdy plánujete svatbu?

Předběžně si říkáme, že bychom to chtěli zvládnout v příštím roce. Není to ale tak, že bychom si hned sedli a začali plánovat. Necháváme to plynout a uvidíme, kdy najdeme něco, co se nám líbí. Zatím na to úplně nespěcháme.

Vaše snoubenka je úspěšná hokejistka Kateřina Bukolská, která si letos zahrála i na olympiádě. Jak jste sledoval počínání reprezentace pod pěti kruhy?

Bylo to super, sledoval jsem každý zápas a hrozně jsem fandil. Kdo by si pomyslel, že budu chodit s holkou, která je v hokeji úspěšnější než já. Je to úsměvné. Ona mě zase popichuje, že už na olympiádě byla, tak že bych se tam měl dostat taky já. Je to fajn.

