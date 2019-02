Jablonec nad Nisou – V premiérovém utkání druhé hokejové ligy zvítězil Nymburk na ledě jabloneckých Vlků. Hned v prvním zápase se blýskl hattrickem nejlepší loňský střelec celé ligy Jan Stehlík, dva góly vstřelil královéhradecký junior Radek Pilař, který má do Nymburka vyřízené střídavé starty.

Z přípravného hokejového utkání Nymburk - Hradec Králové junioři (2:7) | Foto: Foto: Vlastimil Čech

VLCI JABLONEC – NYMBURK 4:5

Bylo to hodně divoké utkání, ve kterém padlo celkem devět branek. Ta poslední devátá padla hned na začátku 31. minuty, takže krátce po polovině utkání. Zatímco v první polovině to byly gólové hody, druhá polovina byla gólovým půstem.

První zápas nové sezony, první střídání a hosté se po střele Stehlíka radovali z gólu. Začátek tedy vyšel nymburským hokejistům parádně. Domácí sice rychle vyrovnali, ale hradecký junior Pilař vrátil Nymburku vedení. To vydrželo do 14. minuty. V ní nymburský brankář Brázdil dvakrát inkasoval, domácí šli do vedení a Brázdila nahradil v brance Matoušek.

Na začátku druhé dvacetiminutovky propálil Matouška Mulač a domácí už vedli o dvě branky. Nymburk však dvěma slepenými góly vyrovnal. Nejprve se do úniku dostal Stehlík a poté překvapil domácího brankáře Jelínka Pilař. Aby toho nebylo pro domácí málo, proměnil chvíli nato Stehlík nařízené trestné střelení, čímž završil svůj hattrick a domácí během sedmi minut místo dvoubrankového vedení o gól prohrávali. Ačkoli bylo jen pár vteřin po polovině zápasu, brankový účet se tímto úspěšným pokusem uzavřel. Skóre se již neměnilo. Nymburk své jednobrankové vedení uhájil a získal tak první tři body.

„Jablonec byl těžký soupeř a jsem rád, že se nám podařilo zvítězit. Klíčovým okamžikem zápasu byla ztráta dvoubrankového vedení, které si domácí nedokázali pohlídat," uvedl po vítězné premiéře nymburský kormidelník Pavel Bičiště.

Branky: 5. Pavlů (Demel), 14. Brokeš, 14. Homolka (Stehno), 24. Mulač (Brokeš) – 1. Stehlík (Král), 10. Pilař, 26. Stehlík (Topič), 28. Pilař, 31. Stehlík (TS). Vyloučení: 6:14. Využití: 2:0. Třetiny: 3:2, 1:3, 0:0. Vývoj skóre: 0:1, 1:1, 1:2, 4:2, 4:5.

Nymburk: Brázdil (od 14. min. Matoušek) – O. Kříž, Koloničný, Šefl, Rittig, R. Procházka, Pokorný, Topič – Velechovský, Král, Stehlík – D. Protivný, Bičiště, Šimek – Dulovec, Pilař, Brzák.

JAKUB MARVAN