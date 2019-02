Praha – „Hrajete to jako na rybníku!“, tak občas zahartusí snad každý hokejový fanoušek, když se mu hra jeho týmu ani trochu nepozdává. Jenže na rybníku se lední hokej kdysi dávno v daleké Kanadě opravdu hrát začal. A tradice rybníkového hokeje dodnes žije nejen v kolébce ledového sportu číslo jedna, ale pochopitelně i u nás, vždyť každý pořádný kluk někdy na rybníček či nějakou požární nádrž s hokejkou a bruslemi zašel.

PZ Kamrdlík si zahráli na MČR v rybníkovém hokeji. | Foto: PZ Kamrdlík

Ale pozor, dnes už má hokej na rybníku i svoje mistrovství.

Na jednom takovém se bojovalo od pátku do neděle v pražských Strašnicích o titul mistra republiky. Takový titul vám zajistí úžasný zážitek, kvalifikujete se na velké mistrovství světa do Kanady a zaplatí vám všechny náklady kromě stravy. Další tři nejlepší mužstva se na MS kvalifikují také.

U velké rybníkové podívané byli letos opět i Středočeši, přihlásily se hned tři celky: PZ Kamrdlík, Lev Libovice a Vlci ledu z Hvozdnice.

Do nedělního play off pronikl pouze už zkušenější PZ Kamrdlík hrající v dresech hokejového Kladna. Přitom z něj nikdo z šestice Pavel Němec, Lukáš a Vojtěch Petrusovi, Jakub Ševčík, Ondřej Kieler a František Kuna nepochází a ani tam nebydlí. „Ale v Kladně jsme všichni hrávali hokej,“ vysvětluje František Kuna, jinak sportovní redaktor Českého rozhlasu Radiožurnál.

Ten dorazil s kamarády z Velké Dobré, Nového Strašecí, Rynholce, Lán i dalekého Benešova, kde bydlí Ondřej Kieler, někdejší mistr republiky s hokejbalovou Vlašimí.

Kamrdlík vypadl v osmifinále, kde podlehl Tactikal teamu z Prahy 12:24. „Takové výsledky jsou normální. Hraje se na nízké branky a bez brankářů, takže gólů padá fakt hodně,“ směje se Kuna, jehož parta má pokaždé základní cíl a ten splnila. „Chceme pokaždé postoupit do play-off. Tím pádem nemusíme v sobotu večer balit, ale místo toho zajít do hospůdky. Že pak vypadneme v boji o osmičku, to už nám nevadí,“ mávl rukou.

Jak se vůbec rybníkový hokej hraje? František Kuna rád základní pravidla nastínil. „U nás v Čechách nemůžete kvůli počasí riskovat šampionát na rybníku, proto se hraje na zimáku. Hraje se na šířku k modré čáře. Branky jsou na šířku stejně velké jako v hokeji, ale nízké. Hra do těla je zakázána a faul rovná se gólu ve vaší síti. To samé když vystřelíte někomu do kolena a výš: i to je chyba a soupeři se přičte jedna branka,“ vysvětluje Kuna.

Hrát může kdokoliv, i registrovaní. Když dorazí Jaromír Jágr, může se zapojit. Loni na MS prý za kanadské týmy borci se zkušenostmi z NHL opravdu hráli.

Tam je ovšem akce něčím mimořádným a hodně sledovaným. Na jezeře rozděleném na několik hracích ploch se sejde víc než stovka týmů a ty rozjedou líté boje. Pokud jste viděli film Mystery Aljaška, kde Russel Crowe s místními horaly natrhne záda slavným New York Rangers, představu získáte. Zasněžené pláně, zamrzlá plocha, chlapi v kulichách. „Co říkali kluci, kteří v Kanadě mistrovství hráli, tak je to obrovský zážitek. Jsou tam větší hřiště, dvacet na čtyřicet metrů a hra je pak jiná. Na druhou stranu si nedovedu představit, že bychom se tam kvalifikovali a během měsíce si museli v práci a doma domluvit dovolenou. I když je to zážitek, bylo by to složité,“ dodává František Kuna s tím, že příští rok stejně jeho parta vyrazí na český šampionát znovu.

Dodejme ještě jména nejlepších: vyhrály podle očekávání Staré pušky ze Žďáru nad Sázavou (loni triumfovaly i na MS!) před První lajnou z Oseka nad Bečvou, třetí Ostravou a čtvrtým Czech Lions Chomutov.