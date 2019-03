Před sezonou jste vyhlásili jasný cíl a tím byl postup do play off. To jste splnili. Takže panuje v klubu spokojenost?

Určitě jsme spokojeni. V podstatě s celou sezonou. Asi škoda toho závěru, kdy jsme mohli skončit na třetí příčce, což se nakonec nepovedlo. Stačilo porazit Kolín, kdy ten zápas byl výborný a šlo jen o to, jestli do play off půjdeme na Sokolov nebo na Klatovy. My jsme si přáli Klatovy, ale to nedopadlo. Sokolov je výborné, organizované mužstvo, jejich kluci jsou na smlouvách, viděli jsme jejich tréninkový plán, trénují desetkrát za týden. Oproti některým našim hráčům mají za sezonu o sto tréninků víc. Ta kvalita musela být oproti nám prostě znát. Ta utkání v play off jsme odehráli dobře, bojovně a se ctí, prostě jsme na soupeře neměli.

Jak už jste několikrát zmínil, ten soupeř má opravdu tak velkou kvalitu?

Opravdu jsou úplně někde jinde.

Vraťme se ještě na začátek. Jak byste zhodnotil celou základní část?

Z celkového pohledu panuje spokojenost. Vždycky jsme tam měli v průběhu sezony dvě výhry, pak zase porážky, bylo to takové střídavě oblačno. Pořád jsme si drželi střed tabulky, pak jsme se vyšvihli na třetí místo, kde jsme se nějakou dobu drželi. Tam jsme se prali hlavně s Kolínem. Odskočili jsme mužstvům jako jsou Trutnov, který měl také celkem velké ambice, a Dvůr Králové. Tyto kluby jsou ze sezony asi zklamané. Nám to vyšlo, myslím, že nás nepovažovali za tým, který by měl být v té čtyřce. Věděli jsme, že sezona bude těžká, ale rozjelo se to a tyto mančafty jsme poráželi, ony ztrácely body, my jsme je zase sbírali. Pak přišla fáze před Vánoci, kdy jsme dvě utkání prohráli a hned po vánocích další dvě, takže jsme měli čtyři prohry, kdy se další týmy začaly dotahovat. Poté přišla série sedmi utkání, kdy jsme vyhrávali a body skákaly. Zvládli jsme i klíčový zápas na ledě Trutnova a tím se potvrdilo, že zůstaneme v play off. Pak se prostě rozhodovalo, zda půjdeme na Klatovy nebo na Sokolov.

O Sokolově už jste mluvil. Myslíte si, že Klatovy by pro vás byly snadnější nebo lépe řečeno hratelnější soupeř?

Myslím, že ano. Ale kdybychom zvládli utkání doma s Bílinou nebo v Řisutech, mohlo to být v klidu, a nemuseli jsme bojovat s Kolínem na krev. K tomu vůbec nemuselo dojít. Myslím, že Klatovy by byly příjemnější než ten Sokolov.

Během té úspěšné sedmizápasové šňůry, ale i mimo ni, jste dokázali porazit nejsilnější mužstva. To vám určitě také vždycky pomohlo…

Určitě. Tam jsme to vlastně hráli na patnáct hráčů a ten kádr zůstal pospolu. Bylo to semknuté a najednou jsme začali dávat góly. Prosazovali se i hráči, kterým to tam třeba celou sezonu nepadalo. Ty lajny si sedly, zápasy rozhodovaly všechny tři lajny. Rozprostřelo se to mezi všechny ty lajny a ti hráči začali vynikat. Věřili jsme, že se to přetáhne do play off.

Jenže před play off jste přišli o tři hráče (Josefus, Arnošt, Kolouch), kteří odjeli reprezentovat na univerziádu do Ruska, což mohl být problém. Byl?

To jsme věděli. Já jsem si třeba v jednu chvíli myslel, že je nahradíme klukama, kteří tady pendlovali z Benátek nebo z Boleslavi, ale teď můžu říct, že to tak nebylo. Opravdu nám ti kluci chyběli, byli sehraní. Přestože pendlové hrají první ligu, tak to přišli jen odehrát. Ne že by hráli špatně, nebo že by nebojovali, to ne, ale prostě to nebylo takové, asi chyběla i taková sehranost. Bylo to doplnění kus za kus, post za post.

Takže se dá říct, že se vám úplně nepodařilo nahradit kluky, kteří na univerziádu odjeli?

Úplně stoprocentně jsme to nenahradili.

Přišel konec sezony a jeden z rozhodujících utkání s Kolínem v boji o třetí příčku tabulky. Zápas jste prohráli. Proč tomu tak bylo?

Když si vzpomenu na první třetinu, tak jsme tam měli, myslím, dva nájezdy, skoro samostatné, to jsme jindy třeba proměnili. Byla to smůla, navíc Sejpal je výborný gólman. Soupeř měl také nějaké příležitosti a my jsme hned prohrávali dva nula. To nám nepřidalo. Pak jsme jen dotahovali, dotáhli jsme, ale rozhodující branku dali hosté. Pak si to zaslouženě pohlídali, bylo vidět, že chtějí skončit také třetí a jít na Klatovy. Zkoušeli jsme power play, šance tam byly, ale nedali jsme. Atmosféra byla výborná, v tom se klukům hraje líp, než když přijede Bílina a je na zimáku osmdesát lidí. Na jiných stadionech je to prostě něco jiného, atmosféra je dobrá, hokejová. A to určitě žene i náš tým.

Pro vás byl zápas s Kolínem poslední v základní části, v závěrečném kole jste měli volno. Takže jste si vlastně nesli porážku do vyřazovacích bojů. Mohlo to mít vliv na výkon nebo na psychiku hráčů?

Tohle nevím, asi ne. Na play off jsme se těšili, chtěli jsme to zkusit, jednou jsme je tam porazili. Třeba Kobra tam vyhrála v prodloužení. I na jejich stránkách nás chválili, že to nebylo jednoznačné. Kdybychom dali gól, třeba to mohlo být jiné. Stehlík měl samostatný nájezd, je to střelec, ale prostě neuspěl. Ale v těch utkáních měl na naší straně nejvíce šancí, to si nikdo jiný nevytvořil. Nemohli jsme prostě vyhrát, to nešlo.

V průběhu celé sezony jste chválil gólmana Kroftu, často vás držel nad vodou. Můžete říct, že to čtvrté místo je velkým dílem jeho zásluha?

To určitě, určitě má na to velký podíl. Krofta je dobrý, získal angažmá do Poruby a nevím, jestli bude mít střídavé starty. My se asi musíme poohlédnout po gólmanovi takovéto kvality. Spolupráce s Boleslaví bude pokračovat asi i nadále, takže uvidíme. Na doplnění budeme potřebovat i další hráče, kteří chtějí hrát. Myslím, že Krofta má angažmá jisté a že ten tady téměř na sto procent nebude.

Spolupracovali jste s Mladou Boleslaví a Benátkami, jak se spolupráce dařila?

Zpočátku sem kluci z Benátek chodili, měli jsme čtyři lajny a zkoušeli jsme hrát na čtyři lajny, i když si myslím, že druhá liga úplně stačí hrát na tři lajny. Řekl bych, že dvacet hráčů stačí. Když jich je pak víc a Benátky chtějí, aby jim ti hráči hráli, tak je to i pro trenéra hodně těžké. Ale jestli kluk z Benátek nepřevyšuje místního hráče nebo je jen o kousíček lepší, tak je to taky špatně. Hráč, který sem přijde, by měl dát dva, tři góly a měl by být jednoznačně vidět. Ale takoví kluci prostě nejsou.

Takže se vydat jinou cestou? Třeba nákupem dražších hráčů?

To je otázka na pana Netíka, jestli chce přivést střelce, nebo lídra, jednoho nebo dva, aby byli v každé lajně, nevím… Z Mladé Boleslavi jsme tady měli také celou lajnu, která s námi projela letní přípravu, pracovali, ale během srpna jeden odešel studovat do Ameriky, druhý do Olomouce a třetí se zranil a skončil. Zůstali nám tady dva hráči, ale pak se zranili kluci v juniorské lize a my jsme měli z pěti hráčů jednoho.

Je pro vás jako pro trenéra těžké zařadit tyto hráče do sestavy?

Je, protože ty kluky nevidíte, nevíte, co od nich čekat. Jsou mladí, nezkušení… Museli se s tím poprat. Neříkám, že hráli špatně, ale zase to nejsou kluci, kteří budou rozhodovat zápasy. Potřebují hrát třeba dva roky, aby si zvykli, a pak mohou hrát třeba patnáct let.

Jaký je podle vás ideální scénář?

Mělo by tady být osmnáct hráčů, kteří budou bojovat o flek, kabina bude pospolu, kluci se budou znát. Když bude výpadek, někým to doplnit, ale aby to jádro bylo tady. Aby na sebe hráči nekoukali skrz prsty, to v kabině také není dobře. Je dobré mít dost široký kádr, ale někdy je to i na škodu.